MC hizo agua en 2023. Pero es tal la crisis del PRIANRD que aún perdiendo, escaló

El partido naranja tiene el tercer lugar con más personas gobernadas en el país, por arriba del PRI, aún cuando en las elecciones de Gobernador de Coahuila y el Estado de México decidió no postular a candidatos.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano llegó a las más recientes jornadas electorales sin candidatos para gobernar el Estado de México y Coahuila, en esta última entidad más personas anularon su voto que quienes eligieron en las urnas a las y los aspirantes a diputados del partido naranja. Pese a ello, el partido escaló del cuarto al tercer lugar como el que gobierna a más habitantes del país.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Movimiento Ciudadano gobierna a 14 millones 132 mil 593 personas en Nuevo León y Jalisco; está por debajo del Partido Acción Nacional (PAN) , con 16 millones 23 mil 775 personas en cinco entidades, mientras que Morena, una vez que se concrete la transición en el Estado de México, sumará 22 estados donde se concentran más de 90 millones de habitantes.

Es decir, sin competir por gubernaturas en los comicios del domingo, Movimiento Ciudadano (MC) escaló en el mapa político al rebasar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que perdió ante Morena el Estado de México, uno de sus dos últimos bastiones, y en dos entidades gobierna a 4 millones 979 mil 421 personas, es decir, al 3 por ciento de la población nacional.

En este contexto, los dirigentes del PAN y el PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, criticaron hoy a MC por “distraer el voto opositor” y, como han hecho en las últimas jornadas electorales, llamaron a dejar de lado sus intereses partidistas y sumarse a la coalición que mantienen con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, descartó subir “al Titanic de Va por México”, según dijo en conferencia, pues insistió que en solitario pueden obtener más votos que la coalición, a la que acusó de estar conformada por “membretes huecos”, vacíos de emoción, de pasión, de compromiso, perdón la expresión: de inteligencia política”.

Advertimos que no estaríamos tocando los violines en un barco que iba a pique y destinado al fracaso. Lo decimos una vez más: no nos vamos a subir al Titanic de Va por México. pic.twitter.com/rjwsPTFij1 — Dante Delgado (@DanteDelgado) June 5, 2023

Sin embargo, aun cuando Dante Delgado califica a Movimiento Ciudadano como “la segunda fuerza de oposición en el país”, lo cierto es que en Coahuila, el único estado donde compitió por cargos de elección popular, sólo obtuvo 26 mil 202 sufragios (2 por ciento) para sus candidatos a diputadas y diputados, es decir, fue el partido menos votado del estado, donde 32 mil 786 personas decidieron anular.

Aunque dicha entidad obtuvo menos del 3 por ciento de votos necesarios, conservará su registro porque como partido nacional sí alcanzó ese porcentaje en las últimas elecciones federales, explicó en entrevista Gabriel Corona, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas electorales.

El conteo de actas del Instituto Electoral coahuilense también muestra que en dos años, de 2021 cuando se renovaron ayuntamientos, a 2023, Movimiento Ciudadano sólo aumentó 2 mil 612 sus votos, pues el primer año fue elegido por 23 mil 590 personas, y en esta ocasión por poco más de 26 mil.

SIN CANDIDATOS A GUBERNATURAS

El partido naranja rechazó en marzo postular a candidatos para gobernar el Estado de México –donde hizo los mismo en 2017– y Coahuila. Usó como argumento que se prepararían para 2024, cuando se renovará la Presidencia nacional, también denunció la existencia de un pacto entre el PRI y Morena para que este último ganara en el Estado de México.

MC no presentó a candidatos pese a que la Ley General de Partidos Políticos establece como una causa para perder el registro el que los partidos no participen en un proceso electoral ordinario. Gabriel Corona, exconsejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), descartó que por ahora el partido pueda perder su registro por esta causa, toda vez que en 2017 el Tribunal electoral local validó que siguiera recibiendo recursos pese a no competir en la elección estatal.

“Un partido debe competir por el poder, exponerse a mantener o perderlo en la competencia electoral, si sólo va a estar cómodamente en sus oficinas y en las sesiones de los consejos generales, sin exponerse al escrutinio popular, entonces, ¿qué clase de partido es y para qué queremos partidos como esos que no ofrezcan alternativas diferentes? Me parece un sin sentido que un partido sin competir siga recibiendo financiamiento público”, expuso.

En 2017, recordó el exconsejero electoral “los tribunales le dieron la razón a MC, mantuvo el registro, mantuvo prerrogativas, sólo no se le dio dinero para gastos de campaña, una situación verdaderamente inexplicable y que desde el punto de vista de la ciencia política resulta injustificado”.

Sólo en 2023, aunque MC, optó por no postular candidatos, obtuvo 65 millones 620 mil 952.16 de pesos para sus funciones generales en el Estado de México, más que el PRD y el PT –con 55.6 y 54.7 millones, respectivamente–. En Coahuila, como no alcanzó el 3 por ciento de la votación en el proceso electoral local anterior, recibió financiamiento por un millón 462 mil 603 pesos, como si se tratara de un partido de nueva creación.

El exconsejero electoral llamó a los tribunales electorales a revisar las “lagunas legales” que han permitido a MC conservar con su registro sin competir en elecciones para evitar que otros partidos repitan esta estrategia.

Al no postular a candidatos a gubernaturas en las elecciones más recientes y, por ello, no contar con datos más recientes que permitan medir la simpatía del partido naranja en al menos dos entidad, hasta esta tarde su dirgiente nacional insistió animado que son “la única fuerza política que está verdaderamente en frente de Morena”, por lo que ganarán la elección federal de 2024.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.