Skott enaltece la madurez después del primer amor en “Evergreen”, su nuevo sencillo

Desde sus inicios en la música, Skott ha tenido buen recibimiento a tal grado que artistas de la talla de Lorde y Katy Perry la han halagado. La música oriunda de Vikarbyn, Suecia, también ha apoyado a proyectos como MØ y Phantogram, ambos liderados por mujeres talentosas.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbrago).- Si hay algo que nunca se olvida en la vida es el primer amor y todas las emociones de felicidad, tristeza e inseguridad que éste conlleva. Puede ser mágico o devastador, pero nunca pasará desapercibido en la historia de una persona y éste es justo el mensaje que plantea Pauline Skött, la cantante sueca mejor conocida como Skott, en su más reciente sencillo titulado “Evergreen”.

“Me gusta imaginar el amor en esta canción como un árbol que con el tiempo crece más hermoso y más alto y me remonté en los días en los que uno escribía sus nombres dentro de un corazón […] El sonido —de este tema— tiene la vibra de un bosque, que es probablemente el lugar que más me gusta en casa”, compartió Skott en entrevista para SinEmbargo sobre la letra y la música de este tema que transporta al escucha a un bosque encantado.

Detrás de la magia, las mariposas en el estomago y lo sueños guajiros detrás del primer amor, existe un cumulo de emociones un tanto oscuras que juegan con la seguridad de los individuos y hacen pensar que “el felices para siempre” no es el final de todas las historias y que probablemente la primera en este terreno desconocido no será la excepción.

Una de las frases que más sentido tiene en “Evergreen” es: “sólo dime que mi nombre es insustituible y nuestro amor será verde para siempre” (“Just tell me that my name is irreplaceable and our love will be evergreen” en inglés), que sin duda pone sobre la mesa el amargo temor de ser remplazado por la persona amada. Sin embargo este tema no sólo retrata la historia del primer amor sino también a la persona en la que uno termina convirtiéndose en sus siguientes relaciones.

“Hablo de la infancia y el dolor. Definitivamente es mi experiencia con el primer amor, en donde me sentía libre y joven, pero al mismo tiempo hablo sobre dónde estoy ahora en el amor. Tengo una relación desde hace unos años, siete en realidad, por lo que es importante en todos los significados. Me gusta soñar con el futuro como una historia de amor de ‘Evergreen'”, explicó la artista de 30 años de edad.

“Evergreen” al igual que “Sunshine”, el primer sencillo de su próximo álbum que saldrá a la luz este otoño, ya se encuentra disponible en plataformas de streaming.

MÁS MUJERES EN LA ESCENA

Hablando un poco de feminismo, Skott aplaudió que la escena compuesta por mujeres se esté moviendo hacia la dirección correcta, asegurando que en los lugares y estudios en los que ha trabajado ha mantenido conversaciones positivas al respecto.

“Principalmente siento que no pertenezco a mi género cuando estoy trabajando entre estudios. Entonces para mí es como un futuro correcto y por supuesto, espero que a más mujeres les guste poder expresarse tanto con la producción en la escena”, expresó.

“El talento está ahí, es solo la vergüenza. Todavía no han descubierto todo lo que está por venir”, añadió Skott.

Hoy en día Skott forma parte de una nueva era de artistas femeninas en donde la autenticidad, la creatividad y mantenerse fiel a sí mismas es prioridad.