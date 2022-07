Selección Mexicana es derrotada 1-0 contra Jamaica en Premundial Femenil de Concacaf

MONTERREY, México, 5 de julio (AP).— La delantera Khadija Shaw anotó un gol en el arranque del encuentro el lunes por la noche y Jamaica sorprendió 1-0 a México en partido por la fase de grupos del campeonato W de la Concacaf.

Shaw, quien milita con el Manchester City de Inglaterra, aprovechó un centro en pelota detenida para marcar el único gol del partido a los siete minutos.

Con el resultado, las jamaiquinas suman tres puntos en el Grupo A y están empatadas con Estados Unidos, que es líder con una mejor diferencia de goles. Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad & Tobago están en el otro sector.

