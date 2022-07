EU: No hay razón para creer que Ejército israelí mató a periodista intencionalmente

Por Ellen Knickmeyer, Matthew Lee y Joseph Krauss

WASHINGTON, 5 de julio (AP).— Las autoridades estadounidenses concluyeron que los disparos desde posiciones israelíes probablemente mataron a la periodista de Al-Jazeera Shireen Abu Akleh, pero que “no había razón para creer” que el ataque haya sido intencional, indicó el Departamento de Estado el lunes.

El resultado, dado a conocer en un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se produce luego de lo que Estados Unidos indicó que eran pruebas no concluyentes realizadas bajo supervisión estadounidense de la bala recuperada del cuerpo de Abu Akleh. Dijo que “examinadores independientes de terceros” habían realizado un “análisis forense extremadamente detallado”.

Statement on the Killing of Shireen Abu Akleh: https://t.co/7npx3kEAuD

— Ned Price (@StateDeptSpox) July 4, 2022