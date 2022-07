Stanger Things regresa “Master of Puppets”, de Metallica, a listas de éxitos

AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Después de posicionar el tema de Kate Bush en las listas de éxito por sonar en uno de los episodios, Stranger Thing coloca “Master of Puppet”, de Metallica, tras el desenlace de la cuarta temporada de la serie.

MADRID, 5 de julio (EuropaPress).- Al igual que ocurrió al comienzo de la cuarta temporada de Stranger Things con “Running Up That Hill”, tema de Kate Bush de 1985, otra canción de aquella época, aunque de muy distinto género, ha regresado con fuerza a las listas de éxitos gracias a su presencia en la serie. En esta ocasión se trata de “Master of Puppets”, el popular tema de Metallica publicado en 1986 que interpreta Eddie en una de las secuencias más épicas y aplaudidas del desenlace.

Durante el noveno y último episodio de la cuarta temporada de Stranger Things, el líder de “Fuego Infernal” (Hellfire Club) es el encargado de atraer a los demomurciélagos que custodian la Mansión Creel en el Upside Down para dejarle vía libre a Nancy, Steve y Robin en su enfrentamiento contra Vecna.

Para llamar la atención de las bestias aladas, Eddie empuña su guitarra eléctrica, se sube a lo alto de su casa y toca este tema mítico de Metallica, que se ha convertido en el número 1 del iTunes Rock Chart y ocupa actualmente el 29º puesto en la lista general de música de iTunes.

En Spotify, se encuentra en el 12º y 15º lugar respectivamente del Top 50 tanto de Estados Unidos como de Reino Unido. “Running Up That Hill”, por su parte, ocupa el primer puesto en ambas listas.

Según relató a Variety Nora Felder, supervisora de la música de Stranger Things, los creadores de la serie Matt y Ross Duffer tenían esa canción en mente desde el principio. “Fue otro de esos momentos de ‘Tiene que ser esta canción’. Se preveía que esta parte de la historia, en la que Eddie se erigía heroicamente en la lucha por su vida, fuera fundamental y especialmente espeluznante. No se discutió más sobre ninguna otra canción, y nos lanzamos a hacerlo de inmediato”, afirmó Felder.

“Master of Puppets”, perteneciente a su álbum homónimo de 1986 con el que Metallica consiguieron su primer disco de oro tras vender 500 mil copias en Estados Unidos, es la tercera canción más reproducida del grupo de thrash metal en Spotify con 423 millones de escuchas. El tema sólo se encuentra por detrás de “Enter Sandman” y la popular balada “Nothing Else Matters”, ambas del “Black Album”.

La canción, la más interpretada por la banda en sus directos, es una alegoría sobre las drogas y cómo estas sustancias, y la dependencia de las misas, controlan el cuerpo de sus consumidores como si fueran una marionetas y del proceso de autodestrucción que desatan las adicciones.

“Es una canción que trata básicamente sobre las drogas, sobre como se cambian los papeles y en lugar de controlar tú lo que consumes y lo que haces, cómo son las drogas te controlan a ti”, explicó Hetflield.

Además, como compartió en su perfil de Instagram Robert Trujillo, bajista de Metallica desde el año 2003, la versión del “Master of Puppets” que suena en Stranger Things ha sido interpretada por la guitarra de su hijo Tye, quien ya ha llegado a tocar en directo con bandas como Korn o Suicidal Tendencies a pesar de tener sólo 17 años.

“¡Ese es mi hijo! ¡Estoy orgulloso de ti, Tye! Lo has dado todo en el final de Stranger Things con “Master of Puppets”. ¡Y muchas gracias a Kirk Hammmett por la ayuda!”, compartió emocionado el músico.

“Running Up That Hill”, el gran éxito de Kate Bush y que ha sido versionado por infinidad de grupos, como Placebo, también alcanzó el primer puesto en las descargas de iTunes 37 años después de su lanzamiento gracias a su presencia al comienzo de la cuarta temporada.

