Novak Djokovic se mete a las semifinales de Wimbledon luego de vencer a Jannik Sinner

Inglaterra, 5 de julio (AP).- El tricampeón Novak Djokovic salió a flote tras quedar dos sets abajo para derrotar el martes a Jannik Sinner por 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 y avanzar a las semifinales de Wimbledon.

El astro serbio estiró a 26 su racha de victorias en el All England Club.

Djokovic quedó con marca de 10-1 en partidos al máximo de cinco sets en la Catedral. La única derrota del seis veces campeón se dio en 2006.

Con 20 títulos de Grand Slam en su palmarés, Djokovic se las verá contra el belga David Goffin o el británico Cameron Norrie (9no preclasificado) por una plaza en la final del domingo.

La última vez que Djokovic perdió en Wimbledon fue hace cinco años, cuando se tuvo que retirar por una lesión en el codo.

Fue la 84ta victoria de Djokovic en el campeonato en superficie de césped para igualar a Jimmy Connors con la segunda mayor cantidad de triunfos en el All England Club, persiguiendo únicamente a Roger Federer.

En la rama femenina, Tatjana Maria accedió a su primera semifinal de Grand Slam tras derrotar 4-6, 6-2, 7-5 a su compatriota alemana Jule Niemeier.

Maria, de 34 años, enfrentará a la tunecina Ons Jabeur (3ra preclasificada) o la checa Marie Bouzkova por una plaza en la final.

Actual número 103 del ranking, Maria es apenas la sexta mujer en la era abierta que alcanza las semifinales de Wimbledon tras cumplir 34 años.

