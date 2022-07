Elton John buscará tener un papel más activo en el deporte con el club inglés Watford

Por Juan de Codina

Ciudad de México, 5 de julio (ASMéxico).- Una leyenda de la música y del futbol inglés. La historia entre Watford y Elton John trasciende desde hace más de cuatro décadas. En el último concierto “Farewell Yellow Brick Road” en Vicarage Road, estadio donde juegan de local The Hornets, prometió que asumiría un papel más activo en el club a partir de la semana que viene.

“Hablé con Scott Duxbury y le dije que cuando termine esta gira, estoy listo para participar nuevamente”, anunció Elton expresando su amor por el club. Desea “volver a ensuciarse las manos”, mientras que el Vicarage Road le recibió con cánticos de “You ‘orns’”.

Lo anunció en su último concierto antes de la pausa de la gira, que se reiniciará el 15 de julio en Filadelfia. El cantante y compositor inglés dijo a sus espectadores que “hay que dejar atrás la última temporada, lo importante es la próxima”. Pidió, además, que el próximo 1 de agosto, cuando disputen el primer partido en casa, haya tanto ruido como recibió esta noche en Vicarage Road.

El resto de 2022 Elton John tiene programado tocar en espectáculos en Estados Unidos y Canadá, mientras que en enero de 2023 viajará a Nueva Zelanda. La gira terminará en Suecia en julio de 2023, por lo que la estrella del rock estaría completamente libre para participar de forma más activa en la temporada 2023/2024.

ELTON JOHN Y WATFORD, UNA HISTORIA DE AMOR

La historia entre el cantante Elton John y el Watford FC es poco conocida. En el año 1976 el club estaba inverso en problemas económicos y el inglés tomó las riendas y salvó al club. Logró hacerse con el equipo de sus amores, comenzando una revolución que los llevaría hasta la cima. Los éxitos comenzaron a llegar en la temporada 1977-1978, cuando el Watford ascendió a la tercera división inglesa.

