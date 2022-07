Choferes en playas de Guerrero dejan de dar servicio por las amenazas de criminales

Tras la violencia del sábado contra choferes, las rutas suburbanas como San José Ixtapa, Barrio Nuevo y Pantla no trabajaron; tampoco las de Marina Ixtapa y Playa Linda. Fueron muy pocas las camionetas que dieron servicio en la zona hotelera de Ixtapa. Asesinan a balazos a dos hombres e incendian tres automóviles en lugares diferentes en Acapulco.

Por Brenda Escobar

Zihuatanejo y Acapulco, Guerrero, 5 de julio (El sur).- El lunes 4 de julio, en Zihuatanejo, el transporte público en la modalidad de Urvan y taxis estuvo restringido debido a que este sector ha venido recibiendo amenazas de grupos de la delincuencia organizada, por lo que se esperaba que se manifestaran durante el transcurso de este día para exigir al Gobierno mejores condiciones de seguridad pero no ocurrió así.

Ayer, el transporte público en Zihuatanejo en la modalidad de Urvan y taxi dio el servicio de manera restringida debido a la violencia contra choferes, las rutas suburbanas de la zona costera poniente del municipio como San José Ixtapa, Barrio Nuevo y Pantla no trabajaron y no hay fecha alguna para que los permisionarios vuelvan a sacar sus unidades.

Durante un recorrido, se observó que fueron muy escasas las Urvan que cubren la zona hotelera I y II de Ixtapa y sólo lo hacían las unidades de la ruta La Puerta-Ixtapa-Zihuatanejo porque ninguna de las Urvan de la ruta Zihuatanejo-Marina Ixtapa y Zihuatanejo-Playa Linda circuló ayer lunes.

Ante la falta de transporte público hacia la zona hotelera I y II, decenas de empleados que no cuentan con vehículo particular tuvieron complicaciones para llegar a tiempo a sus centros de trabajo, pues también fueron muy escasos los taxis que anduvieron dando el servicio.

Algunas Urvan de las rutas El Coacoyul-Zihuatanejo, El Barril-Zihuatanejo, Agua de Correa-Zihuatanejo y de algunas colonias populares en este puerto trabajaron de manera restringida también.

Además, la empresa de transporte Dos Costas que cubre las rutas de Zihuatanejo a los municipios de La Unión y Petatlán, así como a Vallecitos de Zaragoza en la sierra de Zihuatanejo, tampoco brindaron el servicio.

Incluso la terminal de esta empresa, ubicada en el centro de Zihuatanejo está cerrada y de acuerdo a choferes de esa compañía, no saben hasta cuándo podrán regresar a trabajar porque los propietarios de las Urvan y camiones tipo Splinter prefieren no arriesgarse a que los incendien como ha ocurrido con otras Urvan, “ya vimos que sí cumplen las amenazas”.

Transportistas consultados señalaron que no hay condiciones de seguridad para dar el servicio a la población, pues los seguros de sus vehículos no cubren actos vandálicos, en caso de que sufrieran incidentes como el más reciente, ocurrido el 2 de julio por la noche, cuando fue incendiada una Urvan de la ruta El Coacoyul-Aeropuerto en la avenida Benito Juárez, la más céntrica de esta ciudad.

También reprocharon la falta de intervención de las autoridades correspondientes de los tres niveles de Gobierno para detener las amenazas y extorsiones de las que han venido siendo objeto por parte de grupos delincuenciales.

Uno de los transportistas reveló que ante la insoportable situación de extorsión, quema de vehículos y asesinato de choferes por parte de la delincuencia, los líderes de las organizaciones se pusieron de acuerdo para que este lunes no trabajara ni una Urvan ni taxi, con la consigna de que quien no respetara ese acuerdo, es decir, quien saliera a dar el servicio a la población, sería expulsado de la organización a la que pertenece y que trabajarían bajo su propio riesgo.

Otro de los acuerdos fue que se iban a manifestar desde temprano frente al Ayuntamiento y en las inmediaciones con sus unidades para exigirle a las autoridades de los tres niveles de gobierno que les den garantías de seguridad para salir a trabajar sin el temor de que en cualquier momento puedan ser asesinados o quemados sus vehículos por no pagar “la tanda”, sin embargo, ningún transportista acudió a manifestarse.

De acuerdo a comentarios de transportistas, una versión no confirmada fue que no lo hicieron porque el alcalde priista de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, habría advertido a los dirigentes “que no quería ninguna clase de manifestación”, pero no se pudo confirmar pese a que se solicitó una entrevista con el edil a través de la dirección de Comunicación Social para que fijara su postura respecto a esta situación de inseguridad, pero no hubo respuesta positiva.

Los transportistas coincidieron en que se sienten desprotegidos por parte del Gobierno en sus tres niveles, pues señalaron que desde el miércoles de la semana pasada volvieron a ser amenazados y ninguna autoridad intervino, incluso ayer lunes, contrario a otras ocasiones, no se observaron retenes ni recorridos de patrullas por la ciudad, “estamos viviendo en un clima de inseguridad que ya es insostenible e insoportable, pero como no son campañas políticas, el gobierno no hace nada”, se dolió uno de los choferes.

ASESINAN A BALAZOS A DOS HOMBRES E INCENDIAN TRES AUTOMÓVILES

Dos hombres asesinados a balazos y tres automóviles incendiados, fueron los diferentes hechos de violencia en Acapulco. En la noche, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Progreso.

El crimen fue reportado a las 19:50 horas, entre las calles Vallarta y 18 de marzo, informaron policías municipales. Mediante una llamada de emergencia, agentes fueron alertados de detonaciones de arma de fuego.

Policías ministeriales encontraron manchas de sangre y casquillos percutidos en la banqueta.

Familiares recogieron el cadáver del hombre y se lo llevaron a su casa y no permitieron las diligencias.

Tres automóviles fueron incendiados en la colonia Sinaí, parte alta de la Emiliano Zapata. El siniestro fue reportado la medianoche del domingo, en la calle Monte de los Olivos, informaron bomberos municipales.

La versión policiaca indica que hombres armados rociaron gasolina a los tres automóviles estacionados y separados, para después prenderles fuego.

Los vecinos controlaron el fuego y los bomberos sofocaron el incendio y no se reportaron víctimas. Los automóviles calcinados fueron un Nissan Tsuru, un Ford Autostar y un Caravan Chrysler.

Por otro lado, un hombre asesinado a balazos fue encontrado flotando en playa Icacos. El hallazgo fue reportado en altamar, frente a la playa mencionada, indica el informe ministerial.

Policías ministeriales encontraron a un hombre asesinado a balazos en una embarcación de la Secretaría de Marina, tras ser rescatado por marinos del mar.

El hombre de unos 55 años vestía playera tipo polo amarilla, blanca y negro; short de tela gris; a un lado del cuerpo un chaleco salvavidas naranja con la leyenda Yate Victoria tres.

El hombre tenía disparos en el antebrazo izquierdo, abdómen del lado derecho y espalda; tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la figura de dos delfines.

La víctima fue identificado como Felipe y vivía en el fraccionamiento Granjas del Marqués, de acuerdo con un credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con estos casos suman 239 muertos en lo que va del año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.

