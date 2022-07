Rumores afirman que Superman aparecerá en Black Adam… pero no Henry Cavill

MADRID, 5 de julio (EuropaPress).- Black Adam llegará a los cines el próximo 23 de octubre y, como bien es sabido, su protagonista, Dwayne Johnson, quiere que antes o después su personaje se enfrente a Superman. Y las últimas filtraciones sobre el filme han llevado a sugerir que el último hijo de Krypton aparecerá ya en la película dirigida por Jaume Collet-Sierra protagonizando un cameo en el que, como ha ocurrido en otras producciones de DC, no mostrará su rostro.

Así, Warner Bros. parece decidida a que, tal y como ya ocurrió en la película de Shazam y también en la serie de The Peacemaker (El Pacificador), siga sin mostrar su rostro para que no sea Henry Cavill quien aparezca luciendo el traje del “Hombre de Acero”… ni tampoco se descarte su regreso. Ello a pesar de que el protagonista de The Witcher haya reiterado en numerosas ocasiones que está dispuesto a seguir interpretando al legendario héroe de DC.

Y no son pocos, precisamente, los fans del Universo Cinematográfico DC que ansían ver un épico enfrentamiento en la gran pantalla protagonizado por el antihéroe de Johnson y Kal-El. De hecho, un tuit publicado por MyTimeToShineHello, apunta a que los rumores sobre la aparición de Superman son ciertos y estará en Black Adam, pero no estará interpretado por Cavill.

“Primero en Shazam, luego en The Peacemaker y ahora Superman también tendrá otro cameo sin rostro en Black Adam“, reza el tuit que también fue compartido por otro miembro relacionado con la industria, KC. Walsh y con el que se alude a que Henry Cavill aparecerá en el filme protagonizado por Johnson sin él encarnándolo.

El duelo entre Black Adam y Superman, el combate que redefirirá “la jeraquía de poder en el Universo DC” es algo que viene reclamando y alimentando el propio Dwayne Johnson desde hace ya varios años.

Tanto es así que cuando @thegeekofsteel, un fan del UDC expresó recientemente ese mismo anhelo publicando una imagen de los emblemas del pecho de Superman y Black Adam, uno al lado del otro, el protagonista de Jungle Cruise le respondió “te escucho y te tengo presente”, unas palabras con las que Johnson fomentó la posible aparición del kryptoniano en la película de DC.

Sin embargo, el hecho de que Superman protagonice un breve cameo sin ser Henry Cavill quien lo encarne, no quiere decir que, en el futuro, el también conocido como el hombre de negro, Teth Adam y el “Hombre de Acero” no tengan la tan aguardada y épica confrontación que se merecen en la gran pantalla.

From back in the day when I was wrestling in flea markets for $40 bucks a match, all the way to now.

I’ve learned to always listen to the audience because they will always lead you to where you need to go.

I hear you & I always got you 👊🏾😉#BlackAdam @SevenBucksProd https://t.co/gqFlDwb8ud

— Dwayne Johnson (@TheRock) July 1, 2022