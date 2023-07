“Me da hasta pena”: AMLO sobre reclamos de Creel; ya sabe que no fue el elegido, dice

Ayer, Santiago Creel se inscribió como aspirante a la candidatura presidencial del bloque opositor, donde dio un discurso en el que gritó y estalló en lágrimas al reclamarle al Presidente por su Gobierno.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana que Santiago Creel Miranda le hiciera una serie de reclamos durante su inscripción como aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México -que conjunta a los partidos PRI, PAN, PRD-, ya que considera que debería enojarse con otros personajes políticos y no con él.

“Yo lamento que me culpe a mí Santiago Creel. Ahora resulta que se enoja conmigo en vez de enojarse con Diego [Fernández de Cevallos], con [Carlos] Salinas, con [Felipe] Calderón, con [Vicente] Fox, con Claudio X. González”, dijo.

“Miren lo que dijo ayer, me da hasta pena. […] Miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí, es el colmo”, agregó.

“El caso de Santiago Creel es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa. No es capaz de decir: ‘Esto está mal, ¿por qué esta simulación?’ o ‘son unos ingratos’, a [Vicente] Fox que trabajé con él y le ayudé en varios enjuagues, a Diego [Fernández] que lo ayudé tanto y ahora me abandonan estos ingratos’”, cuestionó López Obrador.

El Presidente explicó que Creel pensaba que iba a ser “el elegido”, pero que quienes “mandan” ya se decidieron por Xóchitl Gálvez. “Ya es muy claro y por eso se están deslindando todos, unos por una razón, otros por otra, pero ya es la señora Xóchitl [Gálvez] [a] la que escogieron los oligarcas y ya está la campaña en medios”, mencionó.