VIDEO: “¡Estoy muy feliz!”. Raymix agradece a AMLO por poner su música en la mañanera

El Presidente recomendó la canción de Oye Mujer, y reiteró sus quejas contra los narcorridos y los corridos tumbados.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- El cumbiero Raymix agradeció en un video al Presidente Andrés Manuel López Obrador por poner su música al final de la conferencia matutina diaria como parte de sus recomendaciones musicales para las y los jóvenes.

Raymix compartió a través de sus redes sociales el agradecimiento y se mostró muy contento por la recomendación del mandatario.

“Amigos, el día de hoy me pasó algo grandísimo, el Presidente de la República recomendó mi música. […] Ahí está mi canción, mira al Presidente, está sonriendo. Qué sorpresa y muchísimas gracias Presidente por la recomendación”, dijo.

Hoy el mismísimo Presidente @lopezobrador_ puso mi música en su conferencia!!!! GRACIAS de verdad!!!! 😭😭😭🥹 pic.twitter.com/4fddl0U5M1 — Raymix (@raymixmusic) July 5, 2023

También aprovechó para hacer un llamado a la gente a la hora de elegir la música que escucha. “No trae nada bueno escuchar canciones que hacen alusiones a la guerra, al narcotráfico, a las drogas, a la violencia, a la soberbia. Eso no es humanidad”, afirmó.

“Gracias Presidente. Estoy muy feliz”, finalizó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador continuó esta mañana con su recomendación de canciones “buenas para los jóvenes”, con el objetivo moral de que se dejen de escuchar los narcorridos o corridos tumbados.

En la sección musical de la mañanera esta vez fue el turno de @raymixmusic "No tienen que estar escuchando que "la Mercedes Benz" o que "me la paso muy bien con mis tachas"" pic.twitter.com/ZM0BCYSzAn — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 5, 2023

“Para los jóvenes, no tienen que andar escuchando que ‘la Mercedes Benz’ y que ‘me la paso muy bien con mis tachas’ y ‘Calibre 50’, todas esas cosas. No, no, no, no, no, música buena de jóvenes es el repertorio nuestro”, mencionó.

Al término de su conferencia diaria, López Obrador puso la canción Oye Mujer, una cumbia que posicionó a Raymix en el mundo de la música.