Policía de Santa Clara arresta a hombre que apuñaló a aficionado en partido de México

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- El hombre que apuñaló a un aficionado en el Levi’s Stadium durante el partido de México y Qatar de la Copa Oro 2023 fue detenido el día de ayer, informaron autoridades estadounidenses.

El Departamento de Policía de Santa Clara (SCPD), en el estado de California, comunicó en sus redes sociales el arresto de Alejandro García-Villanueva, persona de 29 años señalada por agredir con un arma blanca a un aficionado mexicano durante el partido de las selecciones mexicana y catarí, llevado a cabo el pasado domingo.

Gracias a la tecnología de las videocámaras del estadio donde se desenvolvió el encuentro, detectives de la SCPD dieron con la localización del domicilio del sospechoso, a quien le aperturaron una orden de arresto.

A las 19:30 horas del pasado martes, los detectives del Departamento de Policía de Sacramento contactaron con el sospechoso en el bloque 3300 de la avenida 22 en Sacramento.

Al momento del arresto, el cual fue efectuado sin resistencia, detectives de la SCPD también cumplieron con una orden de registro de la residencia de García-Villanueva, localizando pruebas.

El sujeto se encuentra actualmente bajo custodia en la cárcel principal del condado de Santa Clara con el fin de dar pauta a los nuevos procedimientos penales en su contra.

El pasado 2 de julio, un aficionado de la Selección Nacional Mexicana fue apuñalado durante el partido de México contra Qatar, llevado a cabo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

En un video compartido en redes sociales, se observa una pelea entre varios fanáticos mexicanos que asistieron a dicho encuentro de la Copa Oro de la Concacaf, el cual finaliza con el ataque con cuchillo a uno de ellos.

Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM

— Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 4, 2023