La F1 revela calendario de sus carreras para 2024; es el más largo de su historia

París, 5 de julio (AP).— La temporada 2024 de la Fórmula Uno tendrá 24 carreras para conformar el calendario más largo en la historia del deporte.

El campeonato comenzará en Bahréin el 2 de marzo y culminará en Abu Dabi el 8 de diciembre, anunció la F1 el miércoles.

“Estoy deleitado de anunciar el calendario de 2024 con 24 carreras que brindarán una emocionante temporada para nuestros seguidores alrededor del mundo”, dijo Stefano Domenicali, el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1. “Existe un enorme interés y más demanda por la Fórmula Uno, y creo que este calendario ataja el equilibrio perfecto entre las carreras tradicionales y las nuevas”.

