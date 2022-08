VIDEO: Rayo cae a diez metros de la Casa Blanca; deja 4 personas heridas gravemente

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS).- Al menos cuatro personas han resultado heridas a causa del impacto de un rayo que ha caído este jueves a poco más de diez metros de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.

Alrededor de las 19:20 horas (hora local), un rayo cayó en el parque de Plaza Lafayette, a diez metros y medio de la Casa Blanca, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de Washington en su cuenta de Twitter.

❗️Lightning strikes group sheltering from violent storm near White House

A lightning bolt severely injured four people in Washington DC's Lafayette park on Thursday evening, the local fire service has confirmed. (RT) pic.twitter.com/pm1m6Tusse

— Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) August 5, 2022