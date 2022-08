“Llegué a resignarme”, recuerda AMLO de su infarto y en gira por la salud en Tlaxcala

El mandatario mexicano remarcó que los problemas del corazón son una de las principales causas de muerte en el país, por lo que se comprometió a llevar el equipo necesario a Tlaxcala para que, en caso de que alguien sufra un infarto como él, los especialistas puedan salvar su vida con una intervención oportuna.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó este viernes cuando sufrió un infarto en 2013 y cómo la intervención rápida de los equipos médicos le salvó la vida, trazando un parelelismo con su gira de este fin de semana, donde supervisa el avance de su plan de salud en Tlaxcala, y la llegada de especialistas y de equipamiento a la zona.

“Hablo del cateterismo porque yo lo padecí y me salvé porque me atendieron a tiempo. Se me cerró por completo la vena, la arteria, llegué a urgencias a las dos de la mañana, y ese medicamento que tienen ahí me lo aplicaron y abrió un poquito la arteria”, rememoró el mandatario desde la localidad de Huamantla.

“Era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, ya no soportaba ese dolor. Los que hn tenido infarto saben de lo que estoy hablando”, reconoció.

“Afortunadamente se abrió un poco por esa intervención a tiempo, llegó el cardiólogo, el especialista, me hicieron el cateterismo, y me salvaron. Entonces, el tener eso aquí es importante, el poder hacer el cateterismo, que hay en Puebla pero no en Tlaxcala, tenemos que hacer ese compromiso de tener ahí a los especialistas para salvarles la vida”, insistió, ante los aplausos de los asistentes.

Por último, López Obrador remarcó las cifras que tiene el país con respecto a las causas de muerte. “Antes del COVID, y después del COVID, la primera causa de muerte son los infartos en el país, es muy importante tener los equipos”, dijo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló a finales de julio que, del total de muertes registradas en 2021, un millón 032 mil 408 (92.4 por ciento) se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud. En tanto, las relacionadas con causas externas (accidentes o hechos violentos) fueron 84 mil 759 (7.6 por ciento).

La información preliminar revela que las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar dentro de las 10 principales causas de muerte a nivel general con 226 mil 703. Por sexo, 136 mil 778 fueron hombres y 102 mil fueron mujeres.

En diciembre de 2013, López Obrador, quien recientemente había perdido dos veces las elecciones presidenciales, ingresó de emergencia a un hospital del sur de la Ciudad de México debido a un infarto agudo al miocardio. Los doctores intervinieron en la primera media hora de su ingreso, por lo que fue posible destaparle la arteria coronaria que sufrió la afectación.

El infarto se debió a la acumulación de colesterol y coágulos, informaron posteriormente sus médicos.