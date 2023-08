EU: La FDA aprueba zuranolona, la primera pastilla para tratar la depresión posparto

Por Maria Ortiz

Los Ángeles, 5 de agosto (La Opinión).- La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó el viernes el primer medicamento oral indicado para tratar la depresión posparto en adultos.

El medicamento, llamado zuranolona, se toma diariamente durante dos semanas.

En un par de ensayos clínicos en los que participaron mujeres que sufrieron depresión grave después de tener un bebé, el medicamento mejoró los síntomas, como ansiedad, dificultad para dormir, pérdida del placer, falta de energía, culpa o aislamiento social, tan pronto como tres días después de tomar el primer píldora.

El medicamento fue desarrollado conjuntamente por las compañías farmacéuticas Biogen y Sage Therapeutics.

Es probable que el medicamento amplíe drásticamente la cantidad de mujeres que pueden recibir tratamiento para la depresión posparto, cuando las mujeres pueden sentir una incapacidad para sentir placer e incluso ideas suicidas después del parto. Los síntomas también pueden aparecer tarde durante el embarazo.

Con la aprobación de la FDA, este el primer tratamiento para la depresión posparto que se puede tomar en casa.

