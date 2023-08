Verástegui usó película para promover a ultraderecha. Arresto de productor lo exhibe

El arresto de Fabian Marta, uno de los inversores de Sound of Freedom, por el secuestro de menores en Estados Unidos, parece poner en aprietos a Eduardo Verástegui, quien usó la película para promoverse y promover a la ultraderecha.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– La película Sound of Freedom, producida por Eduardo Verástegui, suma una nueva polémica: Fabian Marta, uno de los inversores de la cinta –cuyo trama central es el tráfico de niños–, fue detenido por secuestro de menores, informó el portal Newsweek citando el expediente judicial al que tuvo acceso.

La paradoja en el caso de Marta no pude dejar de mencionarse. La Policía Metropolitana de San Luis, Estados Unidos, lo acusó desde julio de un delito grave de secuestro de niños, mientras que al mismo tiempo en sus publicaciones de Facebook, ya eliminadas, muestran a la misma persona revelando su orgullo por financiar la película que expone el tema de la trata de menores.

El medio Newsweek, en una nota firmada por el periodista Aleks Phillips, reveló que la policía les informó que Marta, de 51 años, fue acusado el 21 de julio y detenido el 23 de julio.

La policía también proporcionó una foto de Marta, que parece mostrar a la misma persona fotografiada en una cuenta de Facebook del mismo nombre del productor. En los tribunales de Missouri también se puede ver el registro de su nombre y el delito bajo el código RSMO 565.115.

No obstante, quedó en libertad bajo fianza tras pagar 15 mil dólares, mientras que su comparecencia se realizó el pasado 24 de julio.

El medio agrega que se ser hallado culpable, Marta podría pasar hasta 10 años en prisión. Su siguiente audiencia será el próximo 28 de agosto.

Fabian Marta financió la película a través de un crowdfounding, una financiación colectiva. Su nombre sí aparece en los créditos de esta producción como “Fabian Marta & Family”.

La detención de uno de los inversores de Sound of Freedom generó críticas en redes y algunos activistas señalaron al empresario de 51 años de edad por organizar fiestas “Sugar Daddy” que promoverían la pedofilia.

“La hipocresía completa de la ultraderecha: detienen a Fabian Marta, uno de los financiadores de la película “Sonidos de Libertad” por presunto secuestro de menores. Y el filme de Eduardo Verástegui presume combatir la trata de menores”, escribió Jenaro Villamil en la red social X, antes Twitter.

La hipocresía completa de la ultraderecha: detienen a Fabian Marta, uno de los financiadores de la película "Sonidos de Libertad" por presunto secuestro de menores. Y el filme de Eduardo Verástegui presume combatir la trata de menores.

Una usuaria identificada como Meredith Garza, publicó: “Fabian Marta, quien financió una parte de la película Sound of freedom fue detenido por secuestro a menores. Lo curioso es que ni la CNN, The New York post, o incluso The Sun lo están reportando. Al rato les escribo sobre esta persona”.

Fabian Marta, quien financió una parte de la película "Sound of freedom" fue detenido por secuestro a menores. Lo curioso es que ni la CNN, The New York post, o incluso The Sun lo están reportando. Al rato les escribo sobre esta persona.

Eduardo Verástegui, productor de la película y quien la usó para promoverse y promover a la ultraderecha también reaccionó en redes.

“¿Qué se puede esperar de esta señora? ¿Por qué esta señora quiere lastimar el mensaje de @SOFMovie2023 que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual?”, escribió.

¿Qué se puede esperar de esta señora? ¿Por qué esta señora quiere lastimar el mensaje de @SOFMovie2023 que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual?

Sound of Freedom, la película que trata de un agente federal estadounidense que deja su trabajo para perseguir a traficantes sexuales de niños, se ha convertido en un sorpresivo éxito de taquilla.

Protagonizada por Jim Caviezel, Sound of Freedom también ha recibido críticas por “distorsionar la la compleja naturaleza del tráfico sexual”, según The Washington Post. El medio menciona que también ha sido señalada de hacer muy poco por las víctimas y es criticada por sus videos que exponen a las mismas.

La película, que podrá ser vista en México a finales de agosto, ha sido fuertemente promovida en círculos de ultraderecha, incluyendo al expediente estadounidense Donald Trump, acusado de dirigir una conspiración para anular los resultados de la elección de 2020.

El pasado 20 de julio, el expresidente de Estados Unidos felicitó al actor Eduardo Verástegui por su película y lo consideró como el “posible Presidente de México”.

El expresidente Donald Trump llama "posible presidente" de México a Eduardo Verástegui

“Fue increíble, posible Presidente, hacer de esa película la más candente en todo el mundo. Creo que es comparable con volverte Presidente de México, ¿cierto? Así que queremos agradecerles a todos”, dijo Trump al finalizar la proyección de la película en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

Donald Trump organizó la proyección privada de Sound of Freedom.

“No estoy seguro si es algo de lo que debas disfrutar o aprender, tal vez es una combinación, pero es que fue una gran película, y ahora entiendo por qué le está yendo tan bien, está estableciendo récords, por cierto, está siendo la película más grande, tienen a algunos de los grandes blockbusters del verano puestos de cabeza, así que eso es bastante bueno, me encanta tener tu potencial”, comentó el magnate neoyorquino, quien tras ello abrazó a Verástegui Córdoba.