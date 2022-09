Si SCJN elimina prisión preventiva, habrá “invasión” a Poder Legislativo: Presidente

El Presidente López Obrador afirmó que la decisión de la Suprema Corte para eliminar la prisión preventiva oficiosa estaría incumpliendo “el principio del equilibrio y separación de poderes”; la SCJN discutirá el tema el día de hoy.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimine la prisión preventiva oficiosa, ésta será “el Supremo Poder Conservador“.

“No creo, la verdad, que se atrevan porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le corresponde al Legislativo y nosotros a defendernos para que no nos invadan porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el ‘Supremo Poder Conservador'”, dijo durante la conferencia matutina de este lunes.

El mandatario insistió en que la decisión que tome la Corte sería un desequilibrio para los poderes federales, siendo principalmente una invasión abierta a las facultades que tiene el Poder Legislativo.

"Si se cancela el artículo es una invasión abierta a la Facultad del Poder Legislativo."

“Si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes, el Legislativo tendría que actuar”, agregó.

A pesar de ello, también dijo estar confiado en lo que resultará de la discusión en el pleno de la SCJN, pues piensa que el tema será adecuadamente analizado.

“Son muy buenos abogados constitucionalistas y son buenos. Las diferencias que tenemos con ellos es que no se les da mucho apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo, pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados, son muy buenos nada más que no le tienen amor o no le tienen tanto amor al pueblo”.

LA DISCUSIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

El día de hoy, lunes 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.

Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.

El Gobierno federal, por su parte, ha alertado que eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces.

Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.

“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.