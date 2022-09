Andy Ruiz vence por decisión unánime a Luis Ortiz; ya es campeón de los pesos pesados

LOS ÁNGELES (AP).— Andy Ruiz asestó suficientes buenos golpes a Luis Ortiz para compensar sus errores y su cautela, en una ajustada victoria que le mantuvo en la senda para volver a convertirse en campeón de los pesos pesados.

Ruiz derribó a Ortiz en tres ocasiones y ganó por decisión unánime el domingo por la noche.

El excampeón de tres divisiones Abner Mares también ganó por mayoría de votos ante Miguel Flores, en el regreso de Mares tras cuatro años alejado del cuadrilátero. El peso ligero Isaac “Pitbull” Cruz derrotó después a Eduardo Ramírez en el segundo asalto tras derribarle con contundencia en dos ocasiones.

The First Mexican Heavyweight Champion @Andy_destroyer1 defeats Luis Ortiz vía UD in a #FOY Candidate!

Shout out to both boxers; what a fight!

🇲🇽🇨🇺 pic.twitter.com/oMC9HOZdBK

— World Boxing Council (@WBCBoxing) September 5, 2022