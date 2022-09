VIDEO: Brendan Fraser rompe en llanto después de ser ovacionado 6 minutos en Venecia

MADRID, 5 Sep. (EuropaPress).- The Whale, la última cinta de Darren Aronofsky, se presentó este domingo en el Festival de Cine de Venecia, que celebra estos días su 79.ª edición. Un filme protagonizado por Brendan Fraser en el papel de un profesor universitario de literatura de casi 300 kilos de peso confinado a una silla de ruedas por su obesidad mórbida, que le valió al actor una rotunda e inmensa ovación ante la que no pudo ocultar su emoción.

Basada en la obra homónima de Samuel D. Hunter, The Whale supone el regreso de Fraser a un papel protagonista y, según las primeras impresiones que llegan desde la Mostra, le coloca ya como uno de los favoritos para alzarse con la Coppa Volpi al Mejor Actor y en una buena posición de cara al inicio de la carrera de premios, que culminará con los Óscar que se entregarán en marzo del próximo año.

Brendan Fraser is back — and he sobbed during the #Venezia79 six-minute standing ovation for #TheWhale. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022