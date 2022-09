Tormenta tropical “Kay” deja 3 muertos en Guerrero; suspenden clases en el estado

Las fuertes lluvias que ha provocado “Kay” le quitaron la vida a dos adultos y un menor de ocho años de edad; los puertos han sido cerrados y las zonas turísticos presentan afectaciones.

Por Jacob Morales Antonio, Aurora Harrison, Luis Blancas, Francisco Magaña y Brenda Escobar

Acapulco, Guerrero, 5 de septiembre (ElSur).- En su evolución la depresión tropical 12-E y después tormenta tropical “Kay”, dejó tres personas muertas, dos adultos y un niño de nueve años en la zona rural; en la ciudad causó la caída de árboles, anuncios espectaculares, postes y piedras en la avenida Escénica y en la zona turística de Sinfonía del Mar.

Desde la noche del sábado el cielo se cubrió de nubes, e inició una torrencial lluvia, que dejó casi de manera inmediata algunas colonias sin electricidad, y la corriente en algunas calles como en la Progreso arrastraron, además de basura, a un motociclista.

Conforme pasaron las horas la intensidad de las lluvias ocasionó que las avenidas Costera, Cuauhtémoc y el bulevar Vicente Guerrero se inundaran, al igual que colonias como Ciudad Renacimiento, donde el agua pasaba sobre las banquetas.

A las 22:00 horas del sábado vecinos de Xaltianguis reportaron que una camioneta fue arrastrada por la corriente de un arroyo, en la colonia Barrio Nuevo.

En el lugar los vecinos lograron rescatar ilesa a una niña de siete años, sacaron el cuerpo de una mujer de 50 años de nombre María, y se indicó que el hombre que manejaba la camioneta estaba desaparecido.

Durante la mañana del domingo se inició la búsqueda de Eleazar, de 50 años, cuyo cuerpo fue localizado por soldados del Ejército, brigadistas de Protección Civil del estado y municipio, además de voluntarios que recorrieron el arroyo crecido durante la noche.

El director de Protección Civil municipal, Efrén Valdez, confirmó el deceso de un niño de ocho años en la comunidad de Huamuchitos, también en la zona rural del municipio, luego de que una barda de adobe se reblandeciera por las lluvias y le cayera encima.

Durante la noche del sábado se reportaron y atendieron caídas de piedras en la avenida Adolfo López Mateos, frente a la zona turística de Sinfonía del Mar, y en la carretera federal México-Acapulco, en la comunidad de Garrapatas, así como en la avenida Escénica.

En la vía a Pie de la Cuesta, el chofer de un auto se impactó contra un montículo de piedra y tierra. Además, en redes sociales vecinos y visitantes dieron cuenta de las fuertes corrientes de agua que bajaron en las calles de la colonia Progreso; en uno de los videos se observa cómo unos motociclistas rescatan a un compañero en la calle Niños Héroes.

De acuerdo con Protección Civil municipal y del estado, se atendieron llamadas de auxilio en una casa que se inundó en Ciudad Renacimiento, el taponamiento de coladera por basura en el bulevar Vicente Guerrero.

Durante la mañana del domingo, los fuertes vientos y la lluvia causaron la caída de decenas de árboles, así como de ramas; un árbol cayó en el Paseo del Pescador, en la zona de playa Manzanillo.

En redes sociales, los pobladores reportaron caída de árboles y pidieron a Protección Civil que ayudará a retirarlos, como ocurrió en el andador Vicente Guerrero, de la colonia Progreso; un poste de luz fue derribado por el viento en la calle Inalámbrica, de la colonia La Mira.

Otro árbol, de unos 15 metros, cayó en la calle Emiliano Zapata, esquina con Francisco Gonzalez Bocanegra, de la colonia La Libertad; otro árbol caído dejó sin luz a los habitantes de la calle Colorines, en Caribalí, luego de caer sobre el tendido eléctrico.

Un árbol más, de gran tamaño, cedió ante los fuertes vientos en la calle 1 esquina con calle 8 de la colonia Icacos, así como las ramas de otro árbol en la Costera, casi esquina con la calle De Espinosa. En el bulevar de las Naciones, frente al Mundo Imperial, cayó un anuncio espectacular.

La Alcaldesa Abelina López Rodríguez la tarde del domingo inspeccionó los trabajos en La Costera tras las lluvias de la mañana.

Personal que integra el Centro Nacional de Análisis, Pronósticos y Difusión de Información Meteorológica del #EjércitoMexicano y #FuerzaAéreaMx, mantienen vigilancia meteorológica permanente ante el desarrollo y evolución de la tormenta tropical Kay en el Océano Pacífico. pic.twitter.com/62gTA1cS2V — @SEDENAmx (@SEDENAmx) September 5, 2022

“Compañeros de Maquinaria Pesada y Parque Vehicular también colaboran en la limpieza de vialidades, ante posibles deslaves y caída de árboles”, informó la Alcaldesa en un boletín.

“Personalmente estoy acompañando las labores en la principal avenida de la ciudad, pero del mismo modo, otras cuadrillas recorren calles y colonias del puerto para dar atención a toda la ciudadanía”.

Acompañó a la Alcaldesa la Secretaria General del Ayuntamiento Irma Lee González.

Las lluvias durante este domingo fueron intermitentes con rachas de vientos al mediodía, y por la tarde y la noche nuevamente hubo lluvias torrenciales.

Al cierre de la edición, la tormenta tropical “Kay” se localizaba a 350 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 365 kilómetros al suroeste de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora.

Sus bandas nubosas originarán lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Guerrero y vientos con rachas de 80 a 100 kilómetros y oleaje de dos a cuatro metros de altura en las costas de la entidad, informó Protección Civil municipal.

En ocasiones las personas con discapacidad están acompañadas por familiares, asistentes o personas cuidadoras, cuando este no sea el caso deben tener pleno conocimiento de como actuar antes, durante y después un sismo.#LaPrevenciónEsTareaDeTodasYTodos pic.twitter.com/c8J60ZXVbq — Protección Civil-Guerrero (@PC_Guerrero) September 5, 2022

CIERRAN EL PUERTO A LA NAVEGACIÓN MENOR

La Capitanía de Puerto ordenó el cierre a la navegación menor a partir de las18:00 horas del sábado debido al centro de baja presión que ocasiona chubascos tormentas eléctricas y reducción a la visibilidad.

En un comunicado de prensa la Capitanía de Puerto recomendó a la comunidad marítima estar atenta a la evolución del fenómeno a través de la información difundida por la Secretaría de Marina y autoridades de Protección Civil del estado y del municipio.

“A la comunidad marítima de pesca no deberá hacerse a la mar hasta nuevo aviso y estar pendiente de las condiciones del puerto“, advierte.

DERRUMBES Y CASAS DAÑADAS POR LAS LLUVIAS DE “KAY”; SUSPENDEN CLASES EN ACAPULCO, COSTA GRANDE Y LA SIERRA

Casas con daños, árboles caídos y derrumbes en las carreteras dejaron ayer las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical “Kay” en el estado, y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que este lunes se suspenden las clases en las regiones Acapulco, Costa Grande y parte alta de la sierra por este fenómeno natural.

La SEG difundió un comunicado la noche de ayer, en la que señaló que por el paso de la tormenta tropical se suspenden las actividades escolares presenciales de todo los niveles en las tres regiones.

Indicó que esta recomendación fue hecha por la Secretaría de Protección Civil estatal, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los estudiantes y maestros.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical dejaron en Atoyac el desprendimiento de techo a dos casas, otra más se colapsó y la caída de un árbol, en Tecpan 35 árboles caídos y una vivienda se desprendió el techo, en Coyuca de Benítez un árbol caído y el desprendimiento de techo de casa.

📣 Importante 📣 Si estás en un lugar inseguro por las lluvias, resguárdate y cuida a tu familia. 🌧 #ProtecciónCivil Consulta los refugios temporales aquí 👉🏻 https://t.co/8ssfXD4NZg pic.twitter.com/YUwpVVKIqZ — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) September 4, 2022

Se reportó un derrumbe en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, afectando parcialmente un carril entre las poblaciones de Garrapatas y Carrizal en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), lo que provocó que un taxi chocara y hubo daños materiales, y otro en la carretera Ahuacuotzingo-Pantitlán y dos árboles caídos en Chilpancingo.

Minutos después de las 17:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la depresión tropical 12-E se intensificó a la tormenta tropical “Kay”.

En un comunicado expuso que a las 19:00 horas “Kay” se localizó a 345 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Indicó que para este lunes se prevén lluvias muy fuertes en Guerrero por este fenómeno natural, y pidió extremar las medidas de precaución necesarias con las lluvias antes mencionadas, porque podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

CORTES DE ENERGÍA EN ATOYAC

Árboles caídos, cortes de energía eléctrica y una pared de una viviendo derribada causaron las lluvias de éste sábado en el municipio de Atoyac.

La afectación de la vivienda fue en la comunidad de San Juan de las Flores y los habitantes, dos adultos y un menor de edad, fueron reubicados en un albergue de la localidad.

La lluvia dejó árboles caídos sobre la carretera serrana Atoyac-Paraíso, donde fueron retirados cinco árboles sin que hasta este momento se reporten más afectaciones y apagones.

Además, en la periferia de la cabecera municipal, un árbol cayó en la calle principal de la colonia El Chico, y obstruyó la vialidad y acceso para el brazo serrado de Pie de la Cuesta.

Asimismo, vecinos de la calle Hermosa Provincia de la colonia 18 de mayo pidieron que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudiera a la localidad para retirar la caída de cables de alta tensión, derribados por los fuertes vientos.

CIERRAN EL PUERTO A LA NAVEGACIÓN EN ZIHUATANEJO

La Capitanía de Puerto de Zihuatanejo cerró el puerto a la navegación desde la una de la tarde de este domingo debido al mal tiempo provocado por la tormenta tropical “Kay”.

Fuentes dela capitanía informaron de manera breve que la navegación se suspendió para embarcaciones de tyodos los tamañós, “para salvaguardar la vida de las personas en el mar”.

El cierre del puerto aplica para el muelle de embarque y desembarque de la playa Principal y de Las Gatas en la bahía de Zihuatanjeo, en la marina de Ixtapa y el muelle de embarque a la isla de Ixtapa que se ubica en la playa Linda, en la zona hotelera II, también se suspendieron todos los servicios turísticos acuáticos en todos los balnearios de este destino turístico.

Por otra parte, la restaurantera de la isla de Ixtapa, Rebeca Farías Salazar, informó que desde el viernes, los 19 restaurantes que hay ahí permanecen cerrados debian a la presencia del alto oleaje.

Comentó que sólo algunos propietarios tienen trabajadores permanentemente en sus restaurantes, por lo que hay quien esté pendiente del mobiliario de playa, “pero habemos otros que no y no podemos cruzar porque está cerrado el puerto y además, el oleaje no lo permite”. Dijo que es una situación que viven los restauranteros de la isla cada vez que es temporada de lluvias, “mientras es una situación natural, no podemos hacer nada más que esperar a que el tiempo mejore”.

