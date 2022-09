“Nomás traigo un gallo”: Santa Fe Klan es detenido por policías mientras graba VIDEO

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Santa Fe Klan fue detenido por la policía al caminar por las calles de Guanajuato mientras se fumaba un cigarro de mariguana. El momento fue captado por el mismo rapero, ya que se encontraba grabando historias en vivo en su cuenta de Instagram para promocionar su próximo concierto en la Arena Ciudad de México.

“Qué rollo como anda la bandera. Andamos por el barrio fumando un pinche ‘gallo’, ahí para que le caigan el 12 de noviembre estaremos en la Arena Ciudad de México, pa’ que compren sus boletos. Traficando rimas, para que le caigan el 12 de noviembre. Ahí los ‘wacho’ nos vemos en la Arena de la Ciudad de México no falten”, dijo, previo a su detención.

En los clips se observa cómo, luego de oír la patrulla, el cantante huye del lugar, pero es perseguido por los agentes policiales y, finalmente, alcanzado. Después, con el celular aún grabando, se ve a los policías argumentando con el rapero y solicitando que abra su mochila para iniciar una revisión.

“Todo bien jefe, nomás traigo un gallo, no, no mi mochila no la puede revisar, me ando echando un gallo, todo bien, no jefe no me puede revisar”, dice, cuando uno de los agentes replica “¡Abre la mochila! Abre la mariconera”.