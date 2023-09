Pedir ayuda es de hombres

El suicidio afecta de manera significativa a la población masculina: por cada mujer hay cuatro hombres que se quitan la vida, situación explicada, en parte, con una mayor disposición de ellas a pedir ayuda.De acuerdo con datos del Inegi, el año pasado se registraron 6 mil 705 muertes de varones por esa causa, por mil 529 de mujeres.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, a conmemorarse este 10 de septiembre, es importante visibilizar la necesidad de atención emocional en los hombres, así como deconstruir las estructuras machistas limitadoras de la capacidad para solicitar apoyo.

Son precisamente los mandatos patriarcales los que influyen de manera negativa y en mayor medida en la salud de los hombres, y representan un factor de riesgo del suicidio. Los varones ni siquiera piden ayuda; meditan, planean y ejecutan la decisión.

La literatura en psicología identifica una mala gestión emocional de los varones: no las detectamos, no las sabemos manejar y, cuando las visibilizamos existe la idea de poder procesarlas solos. Pedir ayuda parece no representar una opción y ser visto como símbolo de debilidad.

De las más de 4 mil 200 personas atendidas este año en el programa DISI a la Vida, del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, 68 por ciento son mujeres, cuyas principales motivaciones de la ideación suicida son violencia familiar, problemas familiares, ansiedad, dificultad para expresar emociones y depresión.

En ellos, las razones por las cuales buscan Primeros Auxilios Psicológicos en la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533 —disponible 24/7, gratis, confidencial y a cualquier parte del país—, son problemas de pareja, desesperanza, duelo, trastornos psiquiátricos y depresión.

Según el estudio “La caja de la masculinidad” —concepto alusivo al conjunto de creencias de la masculinidad hegemónica tradicional—, del Centro Reina Sofía de España, 51.2 por ciento de las mujeres de entre 15 y 29 años afirma haber experimentado ideas suicidas alguna vez o con frecuencia, frente al 34.3 por ciento de los hombres.

Entre los varones, las ideas suicidas incrementan en quienes se sitúan dentro de los valores tradicionales, con 19.8 por ciento, y disminuyen entre más lejos están de ese estereotipo, con 2.6 por ciento.

Aunque en México la tasa de suicidio por cada 100 mil habitantes está por debajo de la media mundial —6.4 contra 10— y lejos de países como Estados Unidos con 16 casos, es necesario llevar el tema a todos los espacios posibles: familiar, escolar, laboral, comunitario.

Pedir ayuda y contar con una red de apoyo robusta es tanto de hombres, como de mujeres.

Salvador Guerrero Chiprés https://www.sinembargo.mx/author/salvadorchipres Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.