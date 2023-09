Asistentes del festival Burning Man en Nevada inician desalojo tras quedar varados

Black Rock Desert, Nevada, EU, 5 de septiembre (AP).– Los enlodados caminos que dejaron varados durante días a decenas de miles de personas en el festival Burning Man se habían secado lo suficiente el lunes por la tarde como para permitirles iniciar su éxodo del desierto del norte de Nevada.

Los organizadores del Burning Man dijeron que empezaron a dejar que el tráfico saliera por el camino principal hacia las 14:00 horas, aunque siguieron pidiendo a los asistentes que retrasaran su salida al martes para evitar congestionamientos de tránsito. Unas dos horas después de que comenzara la salida masiva, los organizadores estimaban un tiempo de espera de unas cinco horas.

Los organizadores también pidieron a los asistentes que no salieran caminando del desierto de Black Rock, ubicado a unos 177 kilómetros (110 millas) al norte de Reno, como lo hicieron otros durante el fin de semana, entre ellos el famoso DJ Diplo y el comediante Chris Rock. No especificaron las razones de su petición.

"The participants of the Burning Man event pull off in an orderly manner and had to learn that "water is stronger than fire". We will get you for your failed blasphemy!" – WW3INFO pic.twitter.com/jUozS310o2

— Jack Straw (@JackStr42679640) September 5, 2023