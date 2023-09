Terminó la encuesta: Mario Delgado. Miércoles o jueves entrego bastón de mando: AMLO

El día de mañana se dará a conocer el nombre de la o el aspirante que resultó ganador en la encuesta, por lo que se convertirá en la persona que represente a Morena en la elección presidencial de 2024.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, informó la mañana de este martes que ayer terminó el levantamiento de la encuesta para elegir a la Coordinadora o el Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, puesto que desembocará en su candidatura presidencial para el 2024. Por ello, hoy comenzará el conteo de las boletas y mañana se anunciará quién se llevó la victoria. Una vez que esto ocurra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregará el bastón de mando a la o el ganador este mismo miércoles o el jueves a más tardar.

“Estamos muy contentos. Hoy a las 8 de la mañana vamos a arrancar ya el conteo. Ayer finalizamos el levantamiento. La verdad es que nos fue muy bien. Tenemos un promedio de 98 por ciento de levantamiento de la encuesta. Esto es normal, perfectamente factible. Tenemos la validez de los cuestionarios, del levantamiento realizado hasta el momento”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Desde la sede de la empresa de valores que custodia los paquetes con las boletas, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el morenista explicó que “durante todo este proceso se vinieron a entregar las urnas a esta empresa de seguridad para que las resguardara”.

“Ayer hicimos un recorrido con representantes de los aspirantes para que vieran el procedimiento, cómo está resguardada cada urna, se recibe como la trae la gente, la empresa la pone en una bolsa de seguridad y va a la bóveda”, compartió.

Delgado Carrillo informó que se le pidió a la empresa que hoy haga la entrega de estos paquetes en el World Trade Center. “Ahí vamos a hacer el conteo, ahí se va a hacer el anuncio mañana también a las 5 de la tarde del ganador”, reveló.

Respecto al procedimiento que se realizará en ese lugar, detalló que habrá dos etapas de revisión de urnas. En la primera, agregó, se procederá a la “inspección física de todas y cada una de ellas”.

“Todos los representantes de los aspirantes van a evaluar cada paquete para ver si tienen la condiciones de integridad y de seguridad que plantearon ellos, y se separarán los que están listos para su conteo y aquellos que requieran una revisión más profunda”, aclaró el líder de Morena.

“A partir de las 4 de la tarde”, señaló, comenzará “la apertura de las pequeñas urnas donde hicimos esta encuesta para que se empiece a revisar boleta por boleta”. En esa etapa, “los representantes de los aspirantes podrán revisar las firmas que vienen en cada boleta, el folio que es único para cada encuesta”.

“También se va a revisar con luz ultravioleta porque dentro de las medidas de seguridad que tienen las boletas, traen un sello que era no visible a simple vista, pero que con luz ultravioleta va a aparecer”, añadió el presidente del partido guinda.

De acuerdo con lo expuesto, todos los paquetes “tienen su bolsa de seguridad que es única, con un folio, que es lo primero que vamos a checar en el World Trade Center”. Luego, ya con la presencia de los representantes de la y los aspirantes, “se va a abrir cada bolsa de la empresa de seguridad para sacar el paquete de la urna, se revisa físicamente”.

“A las 4 de la tarde ya empieza la apertura de paquetes. Vamos a estar divididos en cinco grandes grupos a partir de la empresa que encuestó, las cuatro casas encuestadoras, más la encuesta de Morena. Dentro de cada grupo vamos a tener cinco mesas. En esas cinco mesas habrá dos representantes por cada mesa por cada aspirante. Es decir, vamos a tener 12 personas por cada mesa”, adelantó el político.

Después “se abrirá urna por urna para checar boleta por boleta, el folio, las medidas de seguridad, las firmas, que las firmas coincidan con el acta”. “Nosotros tenemos el registro de esa urna, en qué sección electoral se utilizó y los folios electorales también en qué secciones electorales se utilizaron. Esa es una forma de darle seguridad a todo este ejercicio”, subrayó.

Al ser cuestionado por el arribo de los paquetes a la bodega de la empresa de valores, afirmó que todavía no han llegado todos, pues los equipos que los trasladan a la capital del país “vienen de lejos”.

Sin embargo, Mario Delgado destacó que aunque inicie la entrega de los paquetes en el World Trade Center, se dejará habilitada la recepción en el sitio. “Durante todo el día se van a recibir urnas. Sabemos que los compañeros vienen viajando de todo el país. Vamos a estar recibiendo todavía en la tarde”, indicó.

“Vamos a empezar ya la apertura de urnas a partir de las 4 y hasta las 4 del otro día. Van a ser 24 horas. Entonces seguramente hoy como a las 8 de la noche tendremos ya todas las urnas”, estimó.

Hasta el corte de las 4:00 horas de este martes, se tenían contabilizados alrededor de mil 100 paquetes en la bodega, los cuales comenzaron a ser enviados al World Trade Center a partir de las 8:00 horas.

“El día de hoy tenemos aquí alrededor de mil 100 paquetes de los mil 250 que esperamos recibir, es decir, durante el día vamos a recibir todavía 150 paquetes. Cada paquete representa una sección electoral y en cada sección electoral se levantaron 10 cuestionarios”, precisó Delgado.

En ese contexto, dio a conocer que hubo secciones en las que no se pudieron levantar los cuestionarios por distintas razones. “Principalmente hay secciones que no se pudieron levantar por razones de seguridad u otras complicaciones logísticas, pero son muy pocas. No son significativas para nuestra muestra”, matizó.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS SEÑALAMIENTOS DE IRREGULARIDADES?

Por otra parte, Mario Delgado Carrillo también habló de los señalamientos de irregularidades que han habido a lo largo del levantamiento de la encuesta, principalmente realizados por Marcelo Ebrard Casaubón.

Sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso .Mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas.Les mantengo al tanto. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 5, 2023

“Tenemos una mesa permanente, una mesa de incidencias donde se están revisando estos señalamientos. Algunos se resuelven en la mesa, hay otros que hay que decirlo tal cual: no quedan satisfechos los representantes de los aspirantes e iremos a una revisión más profunda”, aseguró.

Según el presidente del partido, “puede haber señalamientos sobre el levantamiento, sobre la integridad, pero hasta hoy que tengamos los paquetes en nuestras manos vamos a poder verificar esos señalamientos”.

“También, por ejemplo, hay señalamientos de que se levantaron encuestas sin que hubiera la representación de nadie. Bueno, pues eso va a ser evidente a la hora de revisar el acta y de revisar las boletas. Si no viene firmada por ningún representante, bueno, pues es normal que no tengan garantías de la certeza en cómo se levantó ese cuestionario y tendremos unas reglas para determinar si es válido o no cada una de las urnas que se van a abrir”, apuntó.

Desde el arranque de la encuesta y hasta el día de ayer, Ebrard Casaubón violó la veda para externar su preocupación por el desorden, los problemas y las incidencias presentadas en el proceso que inició la semana pasada.

Muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana .Todo mi respaldo a Malú Micher y a Martha Delgado quienes están ( desde ayer y toda la noche ) tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido.Les… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 30, 2023

“Sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso. Mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas.Les mantengo al tanto”, escribió el lunes a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Más tarde, otro de los aspirantes a la candidatura presidencial morenista, Gerardo Fernández Noroña, se burló de sus expresiones.

Por medio de una publicación, el Diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) hizo referencia a la publicación de Ebrard al destacar que sus “preocupaciones” están relacionadas con una ambición personal.

“Estoy muy preocupado de que la ambición personal se anteponga a los intereses del pueblo y de nuestro movimiento. Les seguiré informando”, expresó el legislador.

Sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso .Mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas.Les mantengo al tanto. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 5, 2023

Esta no es la primera vez que el excanciller se queja de los procesos internos, ya que apenas el pasado 30 de agosto manifestó su preocupación por “el gran desorden” en el levantamiento de la encuesta aquel día. Ante las irregularidades denunciadas, Morena decidió ampliar la realización del sondeo hasta el lunes 4 de septiembre.

No obstante, hoy el dirigente morenista reconoció que “este ejercicio fue todo un reto porque tenías que coordinar a los equipos de los seis representantes, tenías que coordinar al equipo de la Comisión de Encuestas y al equipo de las encuestadoras”.

“¿Cuál fue, digamos, el retraso más frecuente? Esta falta de coincidencia de que llegaran al punto a una hora o se retrasara el de la Comisión de Elecciones. Acuérdense que se hacen recorridos, se levanta una sección, luego te vas a otra sección. Hay recorridos establecidos para poder cumplir con estos levantamientos. Lo más importante es que llegamos al 98 por ciento. Sí hubo estos inconvenientes durante todos estos días, pero finalmente se alcanzó la meta”, celebró.

¿CUÁNDO SE DARÁ A CONOCER A LA O EL GANADOR?

Mañana conoceremos a la persona que coordinará la defensa la 4T. En unidad y organización caminaremos todas y todos juntos para garantizar la continuidad de nuestro movimiento. Porque solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. pic.twitter.com/jsjouqAOGa — Morena (@PartidoMorenaMx) September 5, 2023

Finalmente, Mario Delgado confirmó que Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, ya citó a la y los seis aspirantes a la candidatura presidencial de la izquierda para que se presenten mañana en el World Trade Center, a fin de informar los resultados.

“Bueno, pues nos vamos a echar toda la noche en el conteo y el miércoles a las 5 el doctor Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional, ya ha citado a los aspirantes para que se presenten en el World Trade Center para dar a conocer los resultados”, anunció.