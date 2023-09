SSPC exhibe a 8 jueces por favorecer a delincuentes; destaca amparo a Cabeza de Vaca

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió esta mañana ocho casos de jueces cuyas resoluciones han favorecido a presuntos delincuentes, incluido el que amparó a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas investigado por corrupción, para recuperar a sus escoltas.

Durante la presentación del informe “Cero Impunidad”, expuso el caso del Juez José Jesús Rodríguez, de Guanajuato, quien exoneró a una empresa recicladora de su obligación de pagar más de mil 500 millones de pesos, en perjuicio de la Hacienda Pública, pues dictó auto de no vinculación a proceso por defraudación fiscal.

En un recuento, de las 118 resoluciones contrarias a la justicia del Juez José Jesús Rodríguez, en 59 ha dictado no vincular a proceso, en 52 consideró ilegal la detención, y en siete ocasiones dio sentencias absolutorias.

El segundo caso del informe es el de Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, de Aguascalientes, que según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha beneficiado a imputados de delitos previstos en la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que en procedimientos abreviados ha reducido las penas de prisión previamente aceptadas por los imputados.

Bucio detalló que en un caso, a dos personas que había aceptado sus penas de siete y ocho años, respectivamente, la Jueza les impuso cinco y cuatro años, sentencias que fueron impugnadas y revocadas por el Tribunal de Alzada.

La tercera Jueza exhibida fue Soyla Rosa Cárdenas Bahena, de Hidalgo, quien, de acuerdo con Rodríguez Bucio, “descalifica la labor de los policías y argumenta que éstos realizan detenciones injustificadas y con mecánicas reiterativas”.

El cuarto caso corresponde a un Juez de control de Puebla, Milton Moctezuma Vega, quien emitió sentencia absolutoria en favor de tres imputados por el delito de tentativa de homicidio cometido en agravio de expolicías federales, ya que no se acreditó que los tres acusados hayan disparado con la intención de matarlos, pues los proyectiles impactaron en la patrulla.

Asimismo, el quinto fue Gustavo Stivalet Sedas, de Veracruz, que según el conteo del Gobierno federal emitió 27 resoluciones contrarias a la justicia. En 20 de ellas, ha determinado no vincular a proceso, y en dos más otorgó sentencias absolutorias.

Buen día, me encuentro informando los avances de la estrategia de #CeroImpunidad del periodo que comprende del 24 de agosto al 04 de septiembre 2023. https://t.co/karVpMpk2M

“Este Juez ha dictado diversas resoluciones adversas en delitos por tráfico ilícito de personas migrantes sin tener criterio homologado”, precisó. “En algunos casos ha considerado que no se acredita la conducta lucrativa, por no asegurarse numerario y en los casos en que sí existe seguramente de dinero, señala que no es suficiente”.