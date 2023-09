AMLO cuestiona a Juez por frenar proceso a Lozoya; Ancira debe más de 100 mdd, revela

Alonso Ancira ha realizado dos pagos por poco más de 50 millones de dólares como parte del acuerdo de reparación de daño de 216 millones de dólares por el caso de Agronitrogenados, por lo que le quedan más 100 millones por devolver.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró esta mañana que el empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), no ha terminado de pagar la reparación del daño de 216 millones de dólares por el caso Agronitrogenados.

El Presidente cuestionó que el Juez de Control Gerardo Alarcón López frenara el proceso contra Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que haya dicho que Ancira Elizondo ya pagó, cuando le faltan más de 100 millones de dólares por pagar de la reparación de daño.

“El Juez dice: ‘Ya pagó el señor [Alonso] Ancira, pues ya no hay daño qué reparar, entonces no existe ninguna responsabilidad’. Como no todo es tan complicado en el derecho, cuando es derecho, es cosa nada más que se sepa que el señor [Alonso] Ancira no ha terminado de pagar, debe más de 100 millones de dólares. No sé de dónde sacó la información”, criticó.

Asimismo, López Obrador aclaró que la decisión sobre el caso contra Lozoya “tampoco es de todas las acusaciones, es lo de la venta de la planta de fertilizantes”.

El pasado 31 de agosto, el Juez de Control Gerardo Alarcón López decretó la suspensión del proceso penal contra Emilio Lozoya, con la que lo libró de la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

El Juez argumentó que ya estaba en marcha una reparación del daño que está pagando el exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por 216 millones de dólares.

El Juez aplicó un criterio aislado de un Tribunal Colegiado que establece que la celebración de un acuerdo reparatorio por parte de un procesado beneficia al resto de los computados que no lo acordaron.

La Fiscalía General de la República (FGR) pedía una condena de 15 años de cárcel contra el exdirector de Pemex por el delito de lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados, además del pago de 30 millones de dólares.

El exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto seguirá preso en el Reclusorio Norte por el caso de Odebrecht.

Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) ya concretó un acuerdo reparatorio con Pemex y Alonso Ancira, a quien las autoridades señalaron por vender a Pemex la planta Agronitrogenados con un sobrecosto de 200 millones de dólares y entregar 3.5 millones de pesos en sobornos a Lozoya Austin.

El empresario fue detenido en 2019, la dependencia inició un proceso penal contra el empresario por los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero en abril de 2021 el acuerdo lo libró de ir a juicio, por ello está obligado a pagar 216.6 millones de dólares a la petrolera, de los cuales ya entregó 104 millones.

El primer pago se realizó el pasado noviembre de 2021, por 50 millones de dólares, el segundo el pasado 2 de diciembre por 54 millones de dólares, por lo que suman ahora 104 millones de un total de 216 millones 664 mil dólares.