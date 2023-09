Empresas inyectan capitales históricos a la economía mexicana. Aquí algunas razones

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– En contraste con otros países de la región, México vive un boom de inversión como lo muestran las diferentes cifras oficiales y a causa de diversos factores, como son a nivel externo el mercado que ha ido ganando el país a partir de la caída de las exportaciones de China a Estados Unidos que han generado las condiciones para una relocalización de las cadenas productivas y, a nivel interno, el interés que ha generado en los inversionistas la estabilidad macroeconómica de las finanzas públicas y el manejo responsable de la deuda mexicana.

“Tenemos estabilidad macroeconómica y sobre todo un manejo muy responsable de la deuda ​​—eso hay que subrayarlo— no se han agregado deudas nuevas sobre el PIB, quizás uno o dos puntitos, cuando en sexenios anteriores andábamos en 7 y 11 por ciento. Por supuesto para que no haya incrementos en la deuda tiene que ver mucho con un gasto responsable, pero también con esfuerzos de recaudación sobre todo entre grandes contribuyentes, eso es lo que mantiene los ingresos y los egresos bastante equilibrados”, precisó en entrevista el economista y politólogo Mario Campa.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aumentó su perspectiva de crecimiento para México para 2023, al pasar del 1.5 por ciento previsto en abril a un 2.9 por ciento proyectado este día. “México está teniendo resultados mejores de los esperados a principios de año que tienen que ver, por un lado, al crecimiento de Estados Unidos, todo el tema de inversión extranjera que está llegando a México por el nearshoring está explicando también parte importante del crecimiento de este país y aumentó el consumo también en el caso de México, igual que en Brasil y esto llevó a que en estos dos países las proyecciones que están en la tabla se ajustaron fuertemente a la alza“, apuntó en conferencia de prensa Daniel Titelman, Director División de Desarrollo Económico de este organismo.

Ya otros organismos internacionales han hecho lo mismo que la Cepal. A inicios de junio, el Banco Mundial ajustó su pronóstico de crecimiento para México a 2.5 por ciento desde 1.5 por ciento previsto en abril, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo lo propio el 25 de julio pasado cuando ajustó al alza el crecimiento del PIB para este año de un 1.8 por ciento en abril a un 2.6 por ciento.

Para este 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) perfiló en los Precriterios de Política Económica para 2024, que presentó en abril pasado, un crecimiento del PIB del 3 por ciento tanto para este año como para el próximo, una estimación que en su momento fue calificada de optimista, pero a la cual se han acercado otras previsiones como la que hizo este martes la Cepal.

En 10 de las últimas 13 ediciones de la encuesta CitiBanamex, por ejemplo, el estimado de crecimiento se ha revisado al alza, además de que el consenso de crecimiento para 2023 pasó de 0.9 por ciento a principios de año a 2.9 por ciento en la edición más reciente de la encuesta de agosto. Incluso hay algunos analistas que estiman crecimientos superiores para este año: el banco JP Morgan estimó un crecimiento de 3.2 por ciento; Barclays, en el mismo nivel y BNP Paribas del 3.5 por ciento.

“Tenemos una economía mexicana que, contrario a lo que estamos viendo en algunos países europeos y sudamericanos, diría yo la mayoría, no se está desacelerando, incluso Canadá en los últimos dos, tres trimestres no ha crecido. Si bien no ha caído la producción, el PIB tampoco ha crecido entonces eso es una señal, pues de que no necesariamente es todo Norteamérica la que está fuerte, incluso Estados Unidos tiene ahí algunos brotes de incertidumbre o de alertas y mientras tanto México sigue creciendo trimestralmente”, expresó el economista Mario Campa.