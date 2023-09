Djokovic avanza a semifinales del Abierto de EU con victoria sobre Taylor Fritz

Madrid, 5 Sep. (Europa Press).- El tenista serbio Novak Djokovic se convirtió este martes en el primer semifinalista del cuadro individual masculino del Abierto de los Estados Unidos, cuarto “Grand Slam” de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de deshacerse en tres mangas (6-1, 6-4, 6-4) del estadounidense Taylor Fritz y lograr un nuevo récord en su carrera.

El ganador de 23 “grandes” firmó su 47ª presencia en unas semifinales de un “Grand Slam”, superando la marca de 46 del suizo Roger Federer, 12 de ellas en Flushing Meadows. Lo logró gracias a un partido no excesivamente brillante, con más errores forzados (26) que ganadores (25), pero que siempre pareció tener bajo control, salvo en el tercer parcial, un tanto ‘loco’ en sus juegos finales.

“Nole” necesitó algo más de dos horas y media para deshacerse del americano, noveno cabeza de serie y que sólo pudo aguantar el ritmo cuando su poderoso servicio le funcionó. Pero cuando tuvo que jugar con segundos fue presa fácil del balcánico, frente al que pagó también su poca efectividad en sus numerosas bolas de rotura, 12, demasiada concesión ante un rival de la calidad que tenía enfrente, y sus 51 errores no forzados.

Novak Djokovic refuses to be defeated in #USOpen quarterfinals. pic.twitter.com/MKdhLmUCMU

