“No tengo trato especial, me gusta desafiarme”: Andrea Martínez, pateadora de Pumas

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Con tan sólo 21 años de edad, Andrea Martínez Sánchez hizo historia al convertirse en pateadora de Pumas CU y en la primera jugadora oficial de la liga mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

La también alumna del noveno semestre de la Facultad de Derecho dio de qué hablar luego de haber debutado el pasado 17 de septiembre en el partido contra Borregos Campus Estado de México, en el que logró anotar y dar el triunfo a su equipo.

Ahora, a escasas semanas de haberse integrado al equipo de Pumas CU, Martínez ya es una de las deportistas modelo para decenas de jóvenes que buscan abrirse camino dentro de este gremio.

“La verdad es que a veces hasta yo misma me sorprendo porque me cuesta mucho creer que hay niñas o incluso también hasta niños, señoras y señores, que se me han acercado y pues me han dicho palabras muy alentadoras, pero yo lo único que voy a tratar de hacer es hacer las cosas lo mejor posible, dar buenos resultados para que los demás vean y puedan atreverse a hacer lo que ellos les gusta hacer”, expresó Andrea Martínez en entrevista para SinEmbargo.

Aunque anteriormente se desenvolvió como mediocampista del equipo representativo de futbol soccer femenil de la UNAM y jugó de manera profesional en Cruz Azul, Andrea tomó la decisión de cambiar de giro e incorporarse al equipo de futbol americano varonil sin haber estado interesada en dicho deporte previamente.

Pese a ser la única mujer en un equipo totalmente masculino, la joven deportista aseguró que los coaches no han hecho ningún tipo de distinción con ella y que la exigencia es la misma para cualquier jugador de Pumas CU, incluso Martínez Sánchez llega a realizar la misma rutina de gimnasio que sus compañeros pero adecuándola a sus pesos.

“La verdad es que no tienen un trato especial hacia mí […] Dentro del campo la exigencia, los regaños, la disciplina, la responsabilidad, todo es lo mismo, no solamente para mí y para el otro pateador sino para el equipo en general. Yo creo que eso me ha ayudado bastante, que me ayuden a sentirme de esa forma como una jugadora más del equipo”, compartió.

La decisión de enfocarse en su carrera fue uno de los factores por los que Andrea decidió decirle adiós a la Liga MX Femenil, además de que era de las jugadoras más grandes de su equipo. Sin embargo, la invitación de Diego Pareyon, capitán de Pumas CU, la llevó a demostrar sus habilidades en un deporte completamente diferente.

Para Andrea el proceso de adaptación fue fácil pues destaca que tanto la convivencia y competencia dentro del club de futbol americano es sana y divertida.

“Estuve ahí [en el futbol soccer] desde los 14 años, entonces ya tenía una trayectoria bastante larga. También estoy en mis últimos semestres de la carrera y la verdad este año ya iba a tomar la decisión de enfocarme más en mi carrera y también porque ya no me iba a permitir jugar el futbol soccer. En el momento en que llega esta oportunidad pues la verdad es que me dieron ganas de probar algo nuevo, siempre he estado acostumbrada a realizar un deporte desde chiquita y pues yo creo que el futbol americano no era de mis deportes favoritos en ese momento, pero me gusta conocer cosas nuevas, me gusta desafiarme y pues ver de lo que puedo ser capaz”, apuntó.

“No fue nada difícil adaptarme a ellos. Es una hermandad muy grande la que hay ahí. Tengo 67 hermanos, los cuáles me cuidan, me exigen, me apoyan dentro y fuera del campo”, agregó.

Al desenvolverse en el deporte desde pequeña, Martínez compartió que cuando era niña solía escuchar comentarios por parte de sus compañeros de futbol 7 y futbol rápido impactándose de que una mujer pudiera tener las mismas habilidades que ellos.

Con el tiempo, Andrea aseguró que dichos señalamientos han disminuido, no obstante aseveró que trata de no enfocarse en comentarios negativos ni tomarse nada personal ya que “nosotras como mujeres no podemos cambiar la mentalidad ni la educación que ha tenido un hombre”.

“Sé que hay mensajes muy buenos y también sé que hay otros no tan buenos, pero lo único que a nosotras nos queda es hacer las cosas bien, las cosas que nosotras sabemos hacer y no para darle resultados a alguien más o para que alguien más vea y cambie de decisión o de pensamiento por ver que sí lo logramos, yo creo que eso es más por satisfacción nuestra, el demostrar que nosotras podemos independientemente de todo lo demás”, afirmó.

Finalmente destacó que dentro de Pumas CU no ha tenido problema alguno y que dentro de las instalaciones, hablando específicamente de coaches y jugadores, no le dan ningún favoritismo ni la hacen menos por ser mujer.

