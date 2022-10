Nobel de Química premia a científicos que combinaron moléculas para crear materiales

ESTOCOLMO, 5 de octubre (AP).— El premio Nobel de Química de este año se repartió en partes iguales a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal y K. Barry Sharpless por desarrollar una forma de “combinar moléculas”.

Su trabajo, conocido como química clic y reacciones bioortogonales, se utiliza para producir medicamentos contra el cáncer, analizar ADN y crear materiales a medida para usos concretos.

Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias, anunció los ganadores el miércoles en el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022