“Hicieron de lado la politiquería”: AMLO agradece a senadores aval a reforma militar

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la mañana de este miércoles a las y los senadores que votaron anoche a favor de la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para apoyar en las tareas de seguridad pública hasta 2028. También reconoció que hayan hecho a un lado “la politiquería” para definir su postura sobre el tema.

“ Agradecerle a los senadores porque también hicieron a un lado la politiquería . En otros casos prefirieron seguir con su actitud conservadora, reaccionaria que no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la molestia que les causa la transformación porque son muy retrógradas, muy reaccionarios, muy conservadores; pero decía [Benito] Juárez que ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible'”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano recordó que las Fuerzas Armadas actuaron en los dos sexenios pasados violando la Constitución, por lo que le parecía “increíble que ahora había oposición a que se reformara la Constitución para que legalmente se cuente con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública”.

Desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que no siempre fue culpa del Ejército y de la Marina la violación a los derechos humanos, ya que “las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles”.

“Ahora, como lo muestra ese documento, no sólo ya está en la Constitución o va a estar en la Constitución porque esta iniciativa regresa a la Cámara de Diputados, pero estoy seguro de que no va a haber problema porque donde había más resistencia y menos votos era en el Senado porque no es una reforma a una Ley, es una reforma constitucional y requiere de las dos terceras partes de la votación”, explicó.