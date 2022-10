México continuará con demanda sobre armas, asegura AMLO; acudirá a otras instancias

El Presidente López Obrador señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México dio a conocer un informe que consiste en que se va a acudir a otra instancia y se va a apelar la decisión del Juez.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo/AP).- Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que su Gobierno acudirá a otras instancias y continuará con la demanda que interpuso en contra de siete armerías y una distribuidora de armas de origen estadounidense luego de que un Juez de la Corte de Distrito de Massachusetts, Boston, desestimó el caso la semana pasada.

“Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un informe, una respuesta, que consiste en que se va a acudir a otra instancia, se va a apelar, a reclamar esta decisión y vamos a continuar con la denuncia”, dijo el Presidente, quien cuestionado sobre el tema aseguró que México seguirá “insistiendo”.

El pasado 30 de septiembre, un Juez estadounidense desestimó la demanda presentada por el Gobierno de México en la que acusaba a fabricantes de armas estadounidenses de contribuir a la violencia en México.

Según la decisión del Magistrado del Distrito de Massachusetts, las leyes estadounidenses no permiten este tipo de demandas.

“Este tribunal no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso”, dice la sentencia firmada por el Juez F. Dennis Saylor. “Tampoco es apropiado que forje estratagemas para evitar los mandatos legales, aún cuando los señalamientos de la demanda pueden evocar una respuesta empática”.

La Ley a la que hace mención el Magistrado es conocida como Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA) y fue aprobada en 2005. Tal y como argumentaban los fabricantes, el Juez consideró que impide que ellos rindan cuentas por el uso que se pueda dar a las armas que fabrican o distribuyen.

¿QUÉ PIDE MÉXICO?

La inédita demanda que el Gobierno mexicano anunció contra 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos ha sentado un precedente mediante el que México buscan una compensación.

📄Juez federal decide sobre demanda presentada por el Gobierno de México contra la negligencia de empresas de armas.https://t.co/HI9qu698Bw pic.twitter.com/ruY9CjbSn3 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 1, 2022

En el litigio, el Gobierno de México acusa a las empresas de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y detonar así la violencia en el país.

El recurso se interpuso en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra algunas de las compañías de armas más grandes de Estados Unidos, como Smith & Wesson, Colt’s, Barrett Firearms, Beretta Holding, Ruger & Co, y Glock, Inc, para que reparen el daño y garanticen la no repetición.

La demanda señala que México quiere acabar con los daños que causan los acusados al facilitar el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México. Además, refiere que la amplia mayoría de las armas recogidas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.

En 2019, según estimaciones de la Cancillería, al menos 17 mil homicidios estuvieron vinculados con esas armas.

Los fabricantes y distribuidores demandados han asegurado que existen muchos actores en el negocio de la venta de armas, que es legítima, y que en ese proceso se diluye su responsabilidad. También aseguran que a través de una Ley de protección del comercio de armas, el Congreso ha eliminado vías para que los estados les pidan rendición de cuentas.

Los procuradores de 17 estados de Estados Unidos y más de una veintena de fiscales de distrito habían mostrado su apoyo a la iniciativa mexicana con el argumento que la PLCAA no era un obstáculo a la demanda de México, pero el Juez consideró lo contrario.