Fiscal de NL, criticado por caso Debanhi, renuncia; di lo mejor de mí, dice en carta

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo/Zeta).- Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General del estado de Nuevo León, renunció a su cargo apenas cinco días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso de feminicidio de Debanhi Escobar.

El anuncio lo hizo llegar este miércoles a través de un documento firmado y entregado al Congreso local para dar paso a su retiro.

Además, aseguró que es momento de la apertura a una puerta con nuevos retos profesionales, por lo que sintió satisfacción tras desempeñar el cargo de Fiscal y “ofreciéndoles la seguridad de que contamos con nuevas generaciones de fiscales, agenes ministeriales, secretarios, juezas, jueces y demás servidores públicos”.

¿QUIÉN ES GUSTAVO ADOLFO, AHORA EXFISCAL DE NUEVO LEÓN?

Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez estudió la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Asimismo, fue, durante 19 años, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, siendo presidente en los periodos 2001-2003, 2007-2009 y 2013-2015.

Antes, de 1995 a 1999, fungió como titular del Juzgado Quinto de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado. Asimismo, de 1993 a 1995, fue Secretario de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Además, de 1991 a 1993, fungió como Secretario del Juzgado de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado. De 1985 a 1991, fue titular del Juzgado de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Nuevo León, San Pedro Garza García, Nuevo León.

De 1983 a 1985 fue alcalde Segundo Judicial del Municipio de Villaldama, Nuevo León, así como defensor de los derechos humanos adscrito a los Juzgados Familiares y Civil del Tercer Distrito Judicial del estado.

De 1981 a 1983 fue escribiente en el Juzgado Primero Familiar del Tercer Distrito Judicial del estado. Antes, de 1980 a 1981, trabajó como meritorio, en el Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del estado.

CASO DEBANHI: LA POLÉMICA DE LA FISCALÍA DE NL

Luego de la desaparición y posterior descubrimiento de la joven Debanhi Escobar, su padre, Mario Escobar, exigió al Gobierno federal abrir una carpeta de investigación en contra de Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General de Justicia del estado, y en contra de todos los funcionarios que obstruyeron las pesquisas para encontrar a su hija.

“Exijo que se les abra carpeta de investigación, que se remueva a los que se tenga que remover porque desde la Fiscalía de desaparecidos, la cabeza es el Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero y él ahora dice que va a abrir carpeta de investigación contra los que obstruyeron, no sé por qué lo hizo desde un principio. Exijo la verdad, esa Fiscalía de Nuevo León no la merecemos y merecemos que todas las Fiscalías nos den un trato justo”, dijo Mario Escobar el pasado 18 de agosto en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal del SinEmbargo Al Aire.

Además de las acciones legales en contra de los funcionarios de primer nivel, el padre de la joven exigió que se actúe en contra de los dueños del motel Nueva Castilla, la empresa Alcosa Transportes y de todas aquellas personas que de alguna manera obstruyeron las investigaciones.

“No debieron haber existido tantas omisiones, no debió de haber tanta negligencia, no debió haber habido ninguna filtración. [Debe haber] acciones legales contra los que resulten responsables junto a los del hotel, junto a los de Alcosa, junto con todos los que no entregaron videos porque están obstruyendo la justicia, junto con los que dieron información falsa”.