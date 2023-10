AMLO mantiene la posdata para conservadores en la “mañanera”; se escucha con su voz

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo la mañana de este jueves la nueva posdata dirigida a las y los conservadores al inicio de su conferencia de prensa matutina; pero ya no sólo apareció por escrito, sino que también fue reproducida con su propia voz.

A diferencia de lo ocurrido ayer, la nueva versión del mensaje se presentó hoy de manera escrita y con el audio grabado por López Obrador en la transmisión que se subió a su canal de YouTube, así como en las cuentas del Gobierno de México, y del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE).

Este es el segundo día que se proyecta la posdata modificada del mandatario mexicano, la cual aparece después de la advertencia que pidió colocar el Instituto Nacional Electoral (INE) antes del arranque de sus “mañaneras”.

“El mejor Presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación; te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”, se lee desde el miércoles.