Biden insiste en que muro no es efectivo, pero no tiene poder de frenar construcción

Por Jesús García

Los Ángeles, 5 de octubre (LaOpinión).- El Presidente Joe Biden confirmó que continuará el proyecto de construcción de 32 kilómetros adicionales del muro fronterizo en Texas, debido a que él no tiene el poder para detener el plan.

“El dinero fue designado para el muro fronterizo ”, justificó Biden en referencia a decisión del Congreso . “Intenté que lo reasignara, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron. No lo hicieron. Mientras tanto, no hay nada bajo la ley más que tener que usar el dinero para lo que fue designado. No puedo detener eso”.

El Presidente fue cuestionado en la Casa Blanca por reporteros si creía que el muro fronterizo era efectivo. Su respuesta fue escueta, pero contundente: “No”.

Pres Biden provides mixed message on #borderwall funding.

He tells reporters he "can't stop" funding because it was already appropriated and adds he does NOT think a border wall works. pic.twitter.com/fPJ0Fmu5Kg

— Raquel Martin (@RaquelMartinTV) October 5, 2023