Tamaulipas suma una muerte más por colapso de iglesia en Cd. Victoria; ahora son 12

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer este jueves que ya son 12 las víctimas mortales que dejó el colapso del techo de una iglesia de Ciudad Madero, durante la celebración de un bautizo.

En conferencia de prensa, el doctor Jorge Cuéllar Montoya, vocero de Seguridad Pública de la entidad informó el número de muertos por el accidente.

La doceava víctima fue identificada como Leticia Juana María García Bravo, una mujer de 48 años que estaba recibiendo atención médica en el Hospital Canseco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tampico.

De acuerdo con medios locales, la vida de la víctima estaba muy comprometida porque tenía una herida en el cráneo a causa de los golpes que recibió durante el derrumbe ocurrido hace cuatro días.

Los cuerpos de rescate removían el lunes los escombros de la iglesia en busca de otras posibles víctimas tras la caída de una estructura que dejó 12 muertos y varias decenas de heridos, muchos de los cuales aún permanecen internados en centros de salud de la entidad.

Se cree que aproximadamente más de 60 feligreses, muchos de ellos ancianos y niños, quedaron atrapados entre los restos del techo de la iglesia que se desplomó en medio de las celebraciones de varios bautizos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas señaló esa noche que se presume que el desplome del techo se produjo por una “falla en su estructura”.

“Fue una implosión, como cuando aplastas una lata. Cayó simplemente encima. No hubo tiempo a nada… no alcanzamos a entender lo que pasó”, dijo a The Associated Press el sacerdote vicario de la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, Pablo Galván, al relatar que logró salvarse porque se encontraba en el estacionamiento cuando ocurrió el derrumbe.