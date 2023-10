Inegi: 3.7 millones de niñxs trabajan en México, el 13.1% de la población infantil

El sector agropecuario es la principal actividad económica de niñas, niños y adolescentes en el país.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- En México, 3.7 millones de personas menores de cinco a 17 años realizaron trabajo infantil durante el 2022, que representa un 13.1 por ciento de la población de ese grupo de edad, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil (ENTI).

El sondeo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) reveló tres categorías en situación de trabajo en las que se desarrolla la población infantil: 1.8 millones (6.4 por ciento) de niñas, niños y adolescentes realizan alguna ocupación no permitida; 318 mil combinan ocupaciones no permitidas con quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 1.6 millones (5.6 por ciento) se dedican únicamente a los quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas.

El #INEGI, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo @OITMexico y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social @STPS_mx, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil #ENTI 2022. 🧵 Te compartimos algunos de sus resultados. (1/7) pic.twitter.com/oZt7dhVHyr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 6, 2023

La ENTI 2022 fue desarrollada a partir de la selección de viviendas con población entre los cinco y los 17 años de edad y con la finalidad de proporcionar información actual sobre el panorama del trabajo infantil en México, además de características laborales de las niñas, niños y adolescentes en las actividades domésticas no remuneradas en sus hogares.

Entre otros datos que exhibe la encuesta, el Inegi aseguró que el 60.1 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años que realizaron alguna ocupación no permitida asistieron a la escuela.

🏫 60.1% de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizaron alguna ocupación no permitida asistieron a la escuela. 🚜 El sector económico en el que se concentró el mayor porcentaje de población infantil en ocupación no permitida fue el agropecuario. (4/7) pic.twitter.com/gPgL6WU9mZ — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 6, 2023

Entre las razones que dieron para laborar, un 62.3 por ciento de los hogares con trabajo infantil aseguró “que los precios elevados de los productos alimenticios les afectaron gravemente”.

El agropecuario es el sector económico en el que se concentró el mayor porcentaje de población infantil en ocupación no permitida.