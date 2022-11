Las atacan y matan, pero madres buscadoras de Veracruz y Puebla no cesan en su lucha

Por Raquel Ballestín

Ciudad de México, 4 de noviembre (InsightCrime).– En lo que va de 2022 han sido asesinadas cinco madres buscadoras en México. Las promesas del Gobierno para hacer frente a las desapariciones no se materializa, y las amenazas y el miedo al crimen organizado enraizado a las desapariciones llegan a provocar que se detengan las actividades de búsqueda de colectivos desprotegidos.

Para discutir la actual situación de México y analizar el contexto de inacción del Gobierno mexicano frente al fenómeno de las desapariciones, InSight Crime conversó con Lucy Díaz Genao, fundadora del Colectivo Solecitos en Veracruz; y con María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

Ambas buscadoras fundaron sus colectivos motivadas por el sentimiento de abandono del Gobierno. Enfrentan la misma lucha en dos estados donde los fondos del gobierno son invertidos de diferentes maneras, con diferente efectividad. Trabajan de manera autónoma, sin ayuda del Gobierno y sin politización ni dependencia financiera estatal, de modo que los fondos para cubrir búsquedas y recursos nacen de las iniciativas internas de los propios colectivos.

Lucy Díaz Genao lleva ya nueve años buscando a su hijo desde que este fue secuestrado, y aunque pagó el rescate, él sigue desaparecido. En 2014 fundó el colectivo, que al día de hoy es un referente a nivel nacional e internacional. María Luisa Núñez Barojas fundó su colectivo en 2018, dado que resultaba ineficaz enfrentar sola la búsqueda de su hijo, desaparecido en 2017.

InSight Crime (IC): ¿Cuáles fueron sus motivaciones para actuar de manera autónoma y conseguir su propia financiación?

María Luisa Núñez Barojas (MLNB): Actuamos desde el altruismo, solo con los esfuerzos y recursos particulares de cada familiar. Somos totalmente independientes del gobierno, de partidos políticos, independientes de cualquiera otra organización, asociación o colectivo del país. Los motivos para actuar por cuenta propia surgieron porque es importante para nosotros que no se politice, ni se distorsione nuestra lucha genuina.

Lucy Díaz Genao (LDG): Cuando el Estado te da, el Estado te dice y te manda. Cuando empezamos la búsqueda de Colina de Santa Fe, durante los primeros cinco días que estuvimos trabajando no encontramos nada porque nos tenían con las manos amarradas, porque nos estaban diciendo cómo hacer la búsqueda. Entonces exigimos buscar por nuestra cuenta. Ese mismo día fue el momento en que comenzamos a encontrar los cuerpos; yo me acuerdo de que fui de las primeras en encontrar los primeros huesos.

IC: La admirable tarea de búsqueda que ustedes realizan requiere tiempo, planificación y una voluntad enorme. ¿En qué consiste y cómo se organizan y preparan sus salidas?

MLNB: Para búsquedas en vida o post mortem, nos adaptamos a los días en los que pueden participar más familiares; nos dividimos algunas tareas, de acuerdo a la disponibilidad. También para esto son importantes los talleres; analizamos el contexto en general del lugar a visitar y también de ello dependen nuestras medidas o precauciones.

LDG: La brigada de búsqueda dentro del colectivo es un ente prácticamente independiente del colectivo; la brigada camina con sus propios pies. Es decir, hay una que la dirige, que es la que dice quién va, qué se va a hacer, cómo se va a ir, quién establece los contactos con las autoridades que van, porque tenemos que ir con autoridades. La Ley de Manejo de Cadáveres en Veracruz es muy estricta y no puede uno andar manipulando cuerpos sin presencia de autoridades.

IC: Según el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y reportes periodísticos, desde 2010 por lo menos 17 buscadores han sido asesinados. ¿Cuáles creen que son los principales motivos de esta situación? ¿Creen que la cifra hace justicia a la realidad que enfrenta su lucha?

MLNB: Los principales motivos son la indiferencia y la falta de trabajo de las autoridades, y por eso es que las familias hacemos la tarea del Estado, y esto nos pone en riesgo ante los perpetradores. Hay un total abandono de las familias por parte del Estado, pues no le interesa que tengamos que hacer su trabajo. Y, justamente, al ser los familiares quienes buscamos, nosotros logramos establecer líneas de investigación eficaces, e incluso identificar y hasta ubicar a los perpetradores, que, al saber esto, atacan la vida de las buscadoras para deshacerse del problema. La cifra no hace justicia de ninguna manera, ya que ninguna madre debería ser asesinada por buscar a sus seres queridos.

El informe completo de @fidh_es, @idheasdh y @SolecitodeVer fue remitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitándole abrir un examen preliminar sobre #México⬇️ https://t.co/030MSxFghb — coalitionfortheicc (@ngos4justice) October 20, 2022

LDG: El que haya tantas es terrible, es atroz. Aparte de perder el hijo, que también te quiten la vida ya es mucho, pero no es raro en los mundos en que andamos nosotras. Hay casos en los que la misma situación que llevó a la desaparición de los hijos lleva a que las madres se vean implicadas, porque los perpetradores no quieren que se realice la búsqueda. En muchos casos el origen es el mismo.

IC: Las denuncias por la inseguridad que padecen colectivos y asociaciones de búsqueda se suman a la lista promesas del actual presidente. Lamentablemente, parece que las amenazas contra ustedes se han convertido en algo intrínseco a los trabajos de búsqueda. ¿Ha pasado el colectivo por algo parecido? Si así es, ¿qué precauciones se han tomado?

MLNB: Sí, las agresiones e intimidaciones han venido desde la policía estatal, y a veces de las policías municipales, ya que están coludidas con el crimen organizado.

Hay familias desplazadas por las amenazas que han recibido por el solo hecho de realizar búsquedas. También hay familiares que han sufrido “incidentes” que, según todo apunta, no son casuales o al azar; justamente en el momento de reactivación de la búsqueda o investigación se empiezan a dar estas situaciones. Lo que hacemos es extremar nuestras precauciones. Ya se han solicitado medidas de protección a la fiscalía, después del asesinato de nuestra compañera.

LDG: Lo que nosotros hicimos para poder seguir buscando fue decir en público: “nosotros no buscamos culpables, solamente queremos encontrar a nuestros hijos”, para que se nos dejaran tranquilos.

IC: En relación con estas amenazas, los colectivos de búsqueda han hecho denuncias y acusaciones contra el crimen organizado en diferentes medios, después de enfrentar situaciones de inseguridad y violencia. ¿Creen que existe una estrecha relación entre el crimen organizado y los crímenes contra las buscadoras?

MLNB: Sí, creemos que existe esa estrecha relación, dado que las desapariciones normalmente ocurren a manos del crimen organizado, independientemente de la actividad a la que se dediquen: secuestro, asalto y atraco en carretera, trata de mujeres, drogas o narcomenudeo.

LDB: Todo viene de lo mismo, son las mismas complicidades. Lo que sucede en México es una tragedia gigantesca, es una catástrofe humanitaria. Uno de los que mató a un muchacho cuyos restos encontramos le dijo a la mamá que su hijo se había enterado de cosas malas, de más cosas de la cuenta, y por eso lo quitaron de en medio.

IC: En relación con las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar la causa de la búsqueda, proteger a los buscadores y perseguir a los implicados, ¿han observado algún avance significativo frente al problema de las desapariciones y la violencia, y en cuanto a la protección de los buscadores?

MLNB: No se ha observado o sentido ninguna diferencia o mejora, ya que la responsabilidad es de los gobiernos estatales, y en el caso de Puebla, al gobernador no le interesa resolver el problema; nunca ha querido escucharnos, pese a que se lo hemos solicitado en diversas ocasiones tanto públicamente como por escrito. El gobierno federal sí dispone de recursos económicos para la búsqueda de nuestros desaparecidos, pero estos recursos llegan a los gobiernos de los estados y ellos deciden cómo los gastan, y en Puebla esto no se ha traducido en la investigación efectiva ni en búsquedas reales.

LDG: Sí tratan de proteger a las personas que hacen búsquedas de manera independiente del estado, pero no en todos los estados se hace de igual manera. Hay estados donde están desprotegidas; de hecho, la ley de desaparición forzada ni siquiera está armonizada. A la ley de víctimas no se le asigna presupuesto, a la comisión de búsqueda tampoco; hay muchos estados que han dejado el tema a la deriva. En Veracruz tienen un apoyo muy bueno, pero en otros estados no. No les dan ni un centavo y esos son a veces los estados con peores niveles de desapariciones.

IC: Desde su experiencia como colectivo de búsqueda, ¿cuáles son las principales preocupaciones de estos colectivos y asociaciones en este momento? ¿Cómo creen que la ayuda del gobierno sería más efectiva y eficiente?

MLNB: Las investigaciones no avanzan, no establecen una investigación individualizada como lo requiere cada caso, y las familias carecen de recursos económicos para salir a buscar. Además, hay un alto nivel de inseguridad y mucha desconfianza en las instituciones, que nos vigilan, nos acosan, nos intimidan. Hoy se sabe que el gobierno municipal de Puebla, de Eduardo Rivera, mete infiltrados en los colectivos. La actuación del Gobierno “ayudaría”, si hiciera realmente su trabajo.

LDG: Ojalá se decidan a hacer una remodelación del asunto de seguridad en México y de la búsqueda de desaparecidos. Ojalá se dispongan a remodelar todo esto, a hacer cambios sustanciales.

IC: Junto con ustedes, hay un gran número de buscadores que persisten en su lucha y exigen cambios. ¿Cómo ven el futuro y qué esperan? ¿Qué cabe esperar de las promesas de AMLO?

🚨🗣️| Desapariciones de mujeres en Puebla están relacionadas con trata, huachicol y grupos que operan en mercados. AQUÍ TE CONTAMOS MÁS:

–> https://t.co/VMmIsFJgRe pic.twitter.com/Jt9omYhsKw — Manatí – Noticias desde Puebla (@Manatimx) October 31, 2022

MLNB: En Puebla vemos que, en realidad, las promesas de AMLO no se cumplen. El futuro inmediato lo vemos desolador; mientras siga el gobernador Barbosa, las cosas no serán mejores. Nosotros esperamos seguir luchando, preparándonos más para seguir buscando, aprender más para tener razones legales para defender lo que pedimos en las investigaciones; y lo principal, que es el objetivo: poder encontrar a nuestros seres queridos.

LDG: El futuro lo veo bastante complicado y no vemos acciones que indiquen que va a cambiar. Vemos que continúan los mismos vicios. Nosotros siempre tomamos las promesas con bastante escepticismo; ya tenemos muchos años en esto y la esperanza no muere, pero la que depende de otros, esa sí muere. Mientras nosotros los estemos buscando, ellos van a aparecer. Eso me queda claro. Los que no nos podemos rendir somos nosotros.

