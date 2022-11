Grupo Bimbo construirá panificadora de 200 mdd en Georgia, EU; tendrá 295 empleados

Georgia, EU, 5 de noviembre (AP) — La empresa mexicana Grupo Bimbo anunció el viernes que construirá una panadería más grande que se sumará a otra más pequeña que ya está construyendo en el estado de Georgia.

Bimbo, con sede en la Ciudad de México, dijo que invertirá 200 millones de dólares en una nueva panificadora en Valdosta y que contratará a 295 trabajadores.

La compañía anunció originalmente en 2021 una panadería de 25 millones de dólares proyectada para contratar a 76 trabajadores. Esa panadería está en construcción y comenzará a funcionar en diciembre, dijo Andrea Schruijer, director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Valdosta-Lowndes.

