¿Cuál es la estrella más antigua de la Vía Láctea? Nuevo estudio la identifica

Madrid, 5 Nov. (Europa Press) – Astrónomos dirigidos por la Universidad de Warwick han identificado la estrella más antigua de la Vía Láctea que acumula desechos de planetesimales en órbita.

Esto la convierte en uno de los sistemas planetarios rocosos y helados más antiguos descubiertos en la galaxia.

Los hallazgos, publicados este sábado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , concluyen que una débil enana blanca ubicada a 90 años luz de la Tierra, así como los restos de su sistema planetario en órbita, tienen más de 10 mil millones de años.

El destino de la mayoría de las estrellas, incluidas aquellas como el Sol, es convertirse en una enana blanca, que es una estrella que ha consumido todo su combustible y se ha desprendido de sus capas externas y ahora está pasando por un proceso de encogimiento y enfriamiento. Durante este proceso, los planetas en órbita se interrumpirán y, en algunos casos, se destruirán, y sus restos se acumularán en la superficie de la enana blanca.

Para este estudio, el equipo de astrónomos, liderado por la Universidad de Warwick, modeló dos enanas blancas inusuales que fueron detectadas por el observatorio espacial GAIA de la Agencia Espacial Europea. Ambas estrellas están contaminadas por desechos planetarios, y se descubrió que una de ellas era inusualmente azul, mientras que la otra es la más débil y roja encontrada hasta la fecha en el vecindario galáctico local; el equipo sometió a ambas a un análisis más detallado.

