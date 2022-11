“Fue horrible”: Youtubers relatan asalto a mano armada rumbo a Michoacán (VIDEO)

Los dos jóvenes expusieron a su audiencia que subieron el video para que las autoridades actúen, ya que no es la primera vez que ocurren ese tipo de asaltos en dicha carretera.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Aldara y Alex, dos youtubers españoles que residen en México y viajan a varios estados del país compartiendo sus experiencias, relataron a través de sus redes sociales su vivencia luego de sufrir un asalto a mano armada rumbo a Michoacán.

El pasado 2 de noviembre, los influencers contaron a sus más de 989 mil suscriptores en YouTube que se alistaron para desfilar en Morelia, sin embargo, luego de un retraso, se subieron a su automóvil junto con dos acompañantes y, mientras transitaban por la carretera, una de las llantas sufrió un percance que les obligó a detenerse. Cuando se encontraban cambiando el neumático, dos hombres y una mujer se acercaron a su automóvil con pistola en mano.

“Llegan dos hombres y una mujer con una pistola que, no la voy a olvidar en mi vida, era una calibre 22, y dijo como ‘ya los agarró la chi**ada’, ‘ya valieron ver**’ o algo así. Nos dijeron que nos agacháramos, nos pusimos todos muy nerviosos, estábamos muy shockeados, temblando. Empezaron a pedir el reloj, anillos, colgantes, aretes, empezaron a pedir los teléfonos”, dijo Alex en el video que subieron a la plataforma dos días después de informar su situación a sus seguidores en Instagram.

“No fue rápido, se me hizo eterno, fue la cosa más horrible que me ha pasado en mi vida”, agregó, previo a que su esposa, Aldara, explicara que él sufrió un ataque de ansiedad porque uno de los asaltantes le apuntó directamente en la cabeza.

“Pudo haberle pasado a cualquiera, nos tocó a nosotros”, dijeron en el video de casi 18 minutos que ya cuenta con más de 480 mil vistas y en el que expusieron que, luego de pensarlo mucho, decidieron relatar su caso para que las autoridades actúen al respecto.

Anteriormente, los youtubers compartieron su experiencia en Instagram: “Nos acaban de asaltar hace como unas hora ya, estamos en la Fiscalía haciendo una denuncia, nos asaltaron con pistolas. Estuvo muy feo, nos robaron todo, no tenemos nada, íbamos camino a Michoacán, no vamos a poder ir, vamos a intentar arreglar esto”.

“Hola, chicos. Algunos ya lo sabrán, pero para los que no sepan, ayer nos asaltaron a mano armada, nos pegaron, nos robaron todo y amenazaron con secuestrar a Aldara. Gracias a Dios estamos bien físicamente, contaremos lo sucedido más adelante ahora necesitamos solucionar muchas cosas ya que no tenemos nada. Estamos bien, a seguir adelante. Saludos y bendiciones”, dijeron en otro mensaje.

Aldara y Alex indicaron que, pese a ser muy agresivos, los asaltantes se preocuparon al ver que el joven sufría el ataque de ansiedad. “Yo creo que querían más asustar que hacernos daño de verdad”, dijo ella.

“Fue horroroso de verdad, no se lo deseo a nadie”, expuso Alex.

Finalmente, los youtubers dijeron que, a pesar de este terrible evento, no se irán del país: “Tengan cuidado, hay gente mala en todos lados. Esto podría pasarnos en cualquier lado (…) No es motivo para irse de México porque hay muchos diciendo ‘no se vayan, no se vayan a ir por eso’, no, jamás nos vamos a ir de México”.