Canadá asciende vertiginosamente y llega a su primera Copa Mundial luego de 36 años

Por Anne M. Peterson

Los Ángeles, 5 de noviembre (AP).- Canadá jugará su primera Copa Mundial en 36 años tras un ascenso vertiginoso en el escalafón de la FIFA desde que John Herdman tomó las riendas del equipo hace cuatro años.

Tan sólo en el 2021 subió del 72do al 40mo lugar.

Los canadienses tuvieron que sudar la camiseta para clasificarse, pero lo hicieron con bombos y platillos. Debido a su baja ubicación en el ranking, debieron sortear dos rondas preliminares de las eliminatorias de la CONCACAF. Y terminaron ganando la eliminatoria, por delante de México y Estados Unidos.

Desde entonces los canadienses bajaron un poco en la clasificación. Jugaron cuatro partidos de preparación, ganando dos y perdiendo dos. En el más reciente cayeron ante Uruguay 2-0 en Eslovaquia a fines de septiembre.

