Ebrard ve positiva la Reforma Electoral; Sheinbaum invita a firmar carta de apoyo

Ambos políticos, figuras que se ven como posibles candidatos a la Presidencia en 2024 por Morena, sostuvieron que la propuesta del actual mandatario mexicano es positiva.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- En medio de las críticas y opiniones encontradas en torno a la Reforma Electoral que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, se han posicionado a favor de la misma e, incluso, la mandataria capitalina ha optado por suscribir una carta de apoyo al proyecto.

Este sábado, Sheinbaum instó a alrededor de mil 500 funcionarios públicos locales del país (entre ellos alcaldes, presidentes municipales, síndicos y regidores) a firmar una carta de apoyo a la Reforma Electoral.

“Les propongo que firmemos una carta de apoyo a la propuesta de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la democracia es parte sustantiva de la vida pública y corresponde a todas las ciudadanas y ciudadanos, corresponde también a los municipios, a los estados y al Gobierno de México”, dijo la mandataria capitalina durante la inauguración del Encuentro Nacional Municipalista.

Aclamada y aplaudida, así como en medio de gritos que le proclaman como próxima Presidenta, la Jefa de Gobierno indicó que “la gran tarea de todos juntos es enraizar en los municipios la transformación del país” y que “nos asiste la fuerza de la razón y el convencimiento de la gran mayoría del pueblo de México de que nuestro país se transforma para reducir desigualdades y alcanzar la plena democracia y la justicia anhelada”.

“No podemos olvidar y no es precisamente progresista, sino más bien de derecha, el hecho de que los municipios se queden con lo que recaudan porque entonces sería muy distinto un municipio que tiene enormes recursos y un municipio, como es Oaxaca de usos y costumbres, que no lo tiene”, agregó.

Por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard aseguró esta mañana que la Reforma Electoral “tiene aspectos muy positivos”, además de exponer que en México “tenemos un sistema muy caro”.

Al comparar el sistema electoral brasileño con el nuestro, el Secretario apuntó que, a pesar de contar con un electorado mayor al de México, los resultados de las recientes elecciones en el país sudamericano se dieron a conocer en unas cuantas horas.

Este abrazo fue lo más importante de esta semana para mí. En el Encuentro con mujeres muchos años de historias,tristezas y triunfos se dieron cita . El futuro nos convoca . pic.twitter.com/Xr1BYqUDhm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 5, 2022

“Tenemos un sistema tan antiguo, tan lento, tan lleno de oficinas, de procesos, de escrutinio”, dijo en entrevista luego de su participación en el evento “Mujeres por una Ciudad Igualitaria”.

Además, consideró los beneficios del voto electrónico al exponer que “ya es otra era, por qué no votamos una app, por qué seguimos haciendo filas, llenar papeles” y recalcó que no se busca la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que cambiará de nombre para integrar consultas reguladas desde el Instituto.

“También me parece interesante que puedas votar en un procedimiento más abierto a los consejeros, que no sea un arreglo de los partidos porque no resultó, no ha dado resultados positivos”, explicó.

De igual forma, el Canciller sostuvo su apoyo al proyecto durante la segunda edición del programa de YouTube llamado “DiChelo”, donde sostuvo que, pese a los debates y campañas en su contra, “no desaparece el Instituto Electoral, sino que se transforma, ahora se va a llamar Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Va a seguir siendo autónomo, no se pretende que sea dependiente del Gobierno, sino que sea autónomo, que sea independiente”.

“El financiamiento público a los partidos políticos, esto es de lo más importante de esta reforma. Lo que gastamos los contribuyentes a los partidos políticos se reduce de manera importante. Claro que esto no le gusta en general a los partidos políticos”.

Ebrard sostuvo que la Reforma Electoral propone un ahorro cercano a los 10 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a becas, pensiones para los adultos mayores, entre otras cosas.

¿QUÉ PROPONE LA REFORMA ELECTORAL DE AMLO?

La propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. El proyecto también elimina a los diputados plurinominales y reduce el financiamiento público sólo al periodo de campañas.

Con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.

La iniciativa presidencial, que quiere reformar 18 artículos de la Constitución y siete artículos transitorios, propone desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), creados en la reforma de 2014, para “acabar con duplicidades”, y también reduce el número de legisladores locales y regidores en los municipios.

Los congresos locales tendrían ahora un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes, mientras que los regidores de los ayuntamientos también decrecerían.

A diferencia del INE, que tiene 11 consejeros elegidos en consenso por el Congreso, el nuevo instituto electoral estaría conformado por siete integrantes que deben elegirse por voto popular entre una lista de 60 candidatos presentados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La reforma fue elaborada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director de Aduanas, respectivamente, especialistas en la materia y ambos diputados federales que han sido cercanos a López Obrador.