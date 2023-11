El músico argentino Florián alista el lanzamiento de su segundo álbum para 2024

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- “Será discazo”. Esas fueron las palabras con las que el cantautor argentino Florián Fernández Capello adelantó a sus seguidores el lanzamiento de nueva música.

En una entrevista cedida a SinEmbargo, el joven músico -que también se desempeña como guitarrista en Los Fabulosos Cadillacs- apuntó que las canciones que conformarán su próximo compilado son, hasta el momento, las que más lo representan.

“En abril del 2024, aproximadamente, va a salir mi disco nuevo así que bueno, muy entusiasmado, es probable que adelante algunas canciones en febrero y marzo. Así que sí, se viene música nueva”, compartió.

“Creo que es hasta el momento, hasta mis 28 años, el disco y las canciones que más me representan. Me concentré en hacer algo donde yo me sienta absolutamente representado y, siento que es la primera vez que lo estoy logrando en su totalidad, así que bueno. Esa es la principal diferencia con [el álbum] anterior”, abundó.