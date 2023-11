Los detalles son clave en las películas de Eli Roth, director de Thanksgiving

El director de Cabin Fever y Hostel compartió que para él las películas son la manera de presentar el miedo colectivo de una sociedad que está colapsando.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Por qué no hay una película de terror inspirada en el Día de Acción de Gracias? Eso se preguntaba el director Eli Roth desde que era niño. Cuando se le presentó la oportunidad de crear un falso tráiler, en el ya algo lejano 2007, de inmediato retomó la idea y presentó a un asesino en Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. La idea permaneció ahí y años después y tras alunas modificaciones, se convirtió en una película, por lo que este fin de semana Eli Roth visitó la Ciudad de México para estrenar su reciente película Thanksgiving o Viernes Negro como se llama en México y ofrecer una clase magistral en la que compartió algunos consejos para los jóvenes creadores.

VIERNES NEGRO

Eli Roth -director de Cabin Fever, Hostel, Knock Knock, entre otras cintas- compartió que cuando era niño noviembre era un mes dificil para él ya que en Boston, lugar en el que creció, iniciaba la temporada de acción de gracias y dejaban atrás Halloween por lo que ya no había cintas de terror para disfrutar. Cuando recibió la invitación de crear el falso tráiler no perdió el tiempo, ya tenía la idea, retomó aquella festividad de la que le parecía no había una cinta como la que él hubiera querido ver.

Thanksgiving es una festividad que se ha transformado en Estados Unidos, acotó que primero era para estar en la familia, después se convirtió en ofertas de Black Friday y ahora la gente se vuelve loca y hay disturbios por una máquina para hacer waffles “es una perversión de la celebración en sí”, como lo es su filme Viernes Negro. La película se grabó de manera independiente y ahora Eli está feliz de tener distribuidora en México.

Una de las anécdotas de la película que contó el director es la de la emoción del actor Patrick Dempsey, quien interpreta al sheriff, por poder hacer un papel que antes no había interpretado al participar en comedias románticas, lo que le permitió decir groserías y hasta empujar, “al decir corte él estaba muy feliz”.

MIEDOS, MUERTES Y DETALLES

Respecto a los miedos, Roth señaló que actualmente se ve cómo está colapsando la sociedad y así se justifica matar a la gente, para él el colapso social da miedo, para él, las películas son la manera de presentar el miedo colectivo. El también actor quedó maravillado al visitar el país en fechas de Días de Muertos y resaltó la característica mexicana y su grado de espiritualidad de convivir y hablar de la muerte.

¿Cómo se le ocurren tantas muertes para sus personajes? Eli, quien nunca perdió el humor, bromeo con las muertes que de la Inquisición, también expresó que siempre piensa qué sería lo más perverso, por ejemplo, una muerte con un instrumento que sirve para comer.

Durante la clase magistral Eli contó que ha tenido oportunidad de participar en varios proyectos en los que incluso se le ofrecía una buena cantidad de dinero, sin embargo, ha aprendido a saber en qué enfocarse y a preguntarse si sentiría orgulloso de lo que ha hecho o lo que está haciendo, incluso si muriera en ese momento y esa es una clave para reconocer que está haciendo lo mejor para él.

Un aspecto clave para el director de The Green Inferno es prestar atención a los detalles, por ejemplo, qué poster habrá en la pared de su personaje, si puedes colocar cortinas, ver la iluminación, cómo se vestirá y así reflejar aspectos de la personalidad de cada quien, los detalles dan la sensación de alta calidad.

SU AMISTAD CON TARANTINO

Eli mantiene una gran amistad con Quentin Tarantino, de la que afirmó sentirse muy agradecido. Entre los consejos que el director de Kill Bill y Bastardos sin Gloria (en la que Eli participó como Sgto. Donny Donowitz) le dio está el no permitir que su proyecto b se convierta en el A, siempre hay que mantenerse enfocados para así tener y lograr el proyecto A y continuar con el B.

Roth explicó que Tarantino sabe que es el mejor, porque no hay nadie como él o que esté a su nivel, además, es una persona que ama tanto su trabajo pero que también quiere que las personas a su alrededor sean mejores. Tarantino le dijo que sus películas se volvieron clásicos porque 15 años después del estreno las personas lo siguen viendo y esa es la clave, preguntarse si en 15 años ese cinta alguien aún la verá.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.