Aeropuerto de Hamburgo es cerrado por irrupción de hombre armado con niña como rehén

Madrid, 5 Nov. (Europa Press).- Un hombre armado ha irrumpido con su coche en el aeropuerto de la ciudad de Hamburgo, Alemania, llevando a una niña como rehén en lo que, según los investigadores, parece una disputa por la custodia de la menor y que ha causado el cierre del lugar y la cancelación de todos los vuelos.

El hombre, de presuntamente 35 años, ha entrado en el aeropuerto sobre las 2:00 horas (hora local) y ha llegado hasta la pista de aterrizaje donde ha disparado un par de veces su arma y ha lanzado dos botellas ardiendo, “una especie de cocktails molotov”, que ya han sido extinguidas por los bomberos del aeropuerto, ha informado una portavoz de la policía federal al periódico Welt.

La esposa del hombre, que se encontraba en Stade, cerca de Hamburgo, había denunciado previamente a la policía estatal sobre un posible secuestro de niños, ha afirmado la portavoz, por lo que “estamos asumiendo una situación de rehenes”.

“Damos por sentado que el trasfondo de la operación es un conflicto de custodia”, ha publicado la policía de Hamburgo en su cuenta de X, antes Twitter, poco antes de medianoche.

La portavoz ha relatado que actualmente están teniendo “buen contacto con el perpetrador”, con el que se está negociando en turco y ha añadido que “aquí confiamos en una solución negociada”.

Se ha mostrado positiva sobre el hecho de que las discusiones se prolongaran durante tanto tiempo: “Es una señal absolutamente buena”. “Él está frente a nosotros. Quiere hablar con nosotros y lo valoramos inicialmente como muy positivo”, ha enfatizado y ha explicado que en el lugar hay un grupo especial de policía y psicólogos policiales.

