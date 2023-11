Un periodista filipino es asesinado en su domicilio durante una transmisión en vivo

Filipinas es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Con el asesinato de Juan Jumalon, se cuentan 199 ataques a periodistas desde 1986.

Por Jim Gomez

Manila, Filipinas 5 de noviembre (AP).— Un presentador de radio murió baleado este domingo en su emisora del sur de Filipinas, en un aparatoso ataque que fue presenciado por la gente que seguía el programa en vivo a través de Facebook.

El hombre armado fingió ser un oyente para lograr entrar a la emisora instalada en la vivienda del reportero de noticias Juan Jumalon, en la localidad de Calamba, en la provincia de Misamis Occidental, según informes de la policía. Disparó dos veces contra el presentador durante su programa matinal en vivo.

El agresor se llevó el collar de oro de la víctima antes de huir con otra persona que esperaba en una motocicleta afuera de la casa de Jumalon. Hay una investigación en marcha para identificar al agresor y establecer si el ataque estaba relacionado con el trabajo del periodista. Los hechos ocurren en un contexto en que Filipinas es considerado desde hace mucho como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.

The National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) in a statement said it condemns the brazen killing of Juan Jumalon, also known as DJ Johnny Walker, of 94.7 Calamba Gold FM in Calamba, Misamis Occidental Sunday morning, November 5.https://t.co/QMJVAgpHiv — Nuel B. (@nuelBcarra) November 5, 2023

El Presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., condenó con firmeza el asesinato y dijo que ha ordenado que la policía nacional localizara, detuviera y procesara a los asesinos.

“No se tolerarán ataques contra los periodistas en nuestra democracia, y los que amenazan la libertad de prensa enfrentarán todas las consecuencias de sus acciones”, afirmó Marcos en un comunicado.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas, un organismo que supervisa la libertad de prensa, dijo que Jumalon era el periodista número 199 asesinado en el país desde 1986, año en que se reinstauró la democracia tras un alzamiento popular que derrocó al dictador Ferdinad Marcos, el padre del actual Presidente, lo cual obligó al dictador y a su familia a exiliarse en Estados Unidos.

The Movement Against Disinformation strongly condemns the brutal assassination of Mr. Juan Jumalon, known as DJ Johnny Walker, on the morning of November 5, 2023, in Calamba, Misamis Occidental while he was on air. This barbaric act reflects the broader peril of democratic… pic.twitter.com/yRjNDN1M52 — Movement Against Disinformation (@PhilippinesMAD) November 5, 2023

“El ataque es aún más condenable porque ocurrió en al propia casa de Jumalon, pues esta también servía de emisora de radio”, dijo el sindicato.

Un video del ataque muestra a Jumalon, de 57 años, detenerse y mirar hacia arriba a algo que no aparecía en cámara antes de que se oyeran dos disparos. Entonces, el periodista cayó hacia atrás en su silla, ensangrentado, mientras sonaba música de fondo. Su muerte se certificó camino al hospital.

El agresor no aparecía en el video en Facebook, pero la policía dijo que estaba comprobando si las cámaras de seguridad en la vivienda y en las cámaras vecinas habían grabado algo.

Two unidentified men gunned down Jumalon during his morning program at his home station at Calamba, Misamis Occidental. The killing was captured on Calamba Gold FM's Facebook livestream, which has now been deleted.#JusticeForJuanJumalon#EndImpunity#StopKillingJournalists pic.twitter.com/jywIwsvUvD — UJP-UP Diliman (@ujpupdiliman) November 5, 2023

En 2009, miembros de un influyente clan político y sus asociados mataron a 58 personas, incluidos 32 trabajadores de medios, en un brutal ataque en la provincia sureña de Maguindanao. Fue el ataque más mortal contra periodistas en la historia reciente.

Aunque el asesinato masivo se vinculó después con una violenta rivalidad electoral habitual en muchas zonas rurales, también reflejaba las amenazas que enfrentan los periodistas en Filipinas. La abundancia de armas sin licencia y ejércitos privados controlados por clanes poderosos, así como la debilidad de las fuerzas de seguridad en zonas rurales, son parte de los riesgos de seguridad para los reporteros en el empobrecido país del sureste asiático.