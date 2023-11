Alejandra Valencia gana el oro por tercera vez consecutiva en final de tiro con arco

La sonorense consiguió su tercera presea dorada consecutivas en los Juegos Panamericanos, con lo que también se aseguró su lugar en los Olímpicos de París del próximo año.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandra Valencia arrasó en la final de tiro con arco individual femenil en los Juegos Panamericanos de Santiago al ganar 7-1 a la brasileña Ana Machado para conseguir la medalla de oro.

De esta forma, Valencia se convirtió en tricampeona panamericana, luego de que se colgara la presea dorada en Guadalajara 2011, Lima 2019 y ahora en Chile, con lo que además asegura su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La medalla de oro de la arquera sonorense es la número 49 para la delegación mexicana en estos Juegos Panamericanos, y se extiende el récord de la representación azteca que hasta antes del evento estaba en 42, conseguidos en Guadalajara 2011.

Medalla de Oro para México!! 🥇🇲🇽 Alejandra Valencia🇲🇽 cumple los pronósticos y vence 7-1 a Ana Machado🇧🇷 en la final de #TiroconArco recurvo femenil. 📌 Presea dorada número 49 para la delegación en estos Juegos pic.twitter.com/dg5XU85Pf3 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 5, 2023

Valencia se llevó el primer set con un marcador de 29-28; el segundo con un parcial de 29-21, tras un complicado set de Machado, donde incluso tiró un cuatro; y a pesar de que la brasileña supo levantarse para repartir puntos en el tercer parcial, con un cerrado 27-27, la mexicana lo liquidó todo en el cuarto, con un set perfecto donde sumó 30 puntos.

OTRO ORO EN TIRO CON ARCO

Dafne Quintero encaró sus primeros Juegos Panamericanos sin la presión que conllevan las expectativas. Fue la actitud correcta.

¡𝗧𝗥𝗜𝗣𝗟𝗘 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔 𝗣𝗔𝗡𝗔𝗠𝗘𝗥𝗜𝗖𝗔𝗡𝗔! 👑🇲🇽 | Con superioridad, Alejandra Valencia, sube a lo más alto del podio de #Santiago2023 en tiro con arco recurvo (individual); supera 7-1 a la brasileña, Ana Machado 🇧🇷. 🥇Guadalajara 2011

🥇Lima 2019

🥇Santiago 2023 pic.twitter.com/jKiwatDGOs — CONADE (@CONADE) November 5, 2023

Con dos de cinco rondas perfectas, la mexicana derrotó ayer 147-145 a la estadounidense Alexis Ruiz en la modalidad arco compuesto individual de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Quintero, de 21 años y debutante en justas continentales, logró el primer metal áureo para su país en esta disciplina en Santiago 2023.

“La verdad estoy contenta por esta medalla, no me la esperaba. Vine a los Panamericanos pensando en dar lo mejor de mí y pensando que me tocara lo que me tuviera que tocar”, dijo Quintero.

Medalla de Oro para México!! 🥇🇲🇽 Dafne Quintero🇲🇽 se corona campeona panamericana en #TiroConArco modalidad compuesto femenil al derrotar en la final 147-145 a Alexis Ruiz🇺🇸. pic.twitter.com/jzIWLOS4fB — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 4, 2023

La competidora, originaria del estadio de Coahuila en el norte de México, es la primera medallista de oro mexicana en pruebas individuales de tiro con arco desde Alejandra Valencia, en Guadalajara 2011.

Por la mañana, Quintero había logrado una medalla de bronce junto con Andrea Becerra en el arco compuesto por equipos al vencer 158-154 a El Salvador.

-Con información de AP