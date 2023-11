Los Pumas golean en casa 3-0 al Atlas y se consolida en la zona de liguilla directa

Pumas escaló a la quinta posición al llegar a 25 puntos; tienen su destino en sus manos en busca de ser uno de los seis primeros clasificados directos a la Liguilla en la última jornada.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Pumas goleó el domingo 3-0 a Atlas frente a sus aficionados para dar un sólido paso con miras a clasificarse de forma directa a la liguilla del torneo Apertura mexicano.

El ariete argentino Juan Dinenno celebró su sexta diana del campeonato al convertir un penal a los 26 minutos, después de que se sancionó una mano dentro del área de Luis Reyes.

César “El Chino” Huerta amplió la ventaja luego de ingresar al área y sacar un pase lateral que el arquero Camilo Vargas no pudo despejar para que él mismo llegara y lo empujara al fondo de la portería a los 56 minutos.

En la recta final el argentino Gustavo del Prete selló a los 88 minutos la sonora victoria al mandar a las redes un pase diagonal dentro del área.

Con este triunfo, Pumas escaló a la quinta posición al llegar a 25 puntos; tienen su destino en sus manos en busca de ser uno de los seis primeros clasificados directos a la Liguilla en la última jornada.

Atlas sufrió su octava derrota del curso para quedarse en la posición 16 con 16 unidades.

El penal en la primera mitad vino de un centro al área de un tiro libre que Dinenno no pudo impactar con la cabeza luego de que Fuentes desvió el esférico con la mano.

Huerta llegó a ocho dianas en el curso después de beneficiarse de las deficiencias defensivas de los visitantes frente a su propio marco.

Del Prete festejó su segunda diana del curso al cerrar a segundo poste la diagonal de Robert Ergas en la recta final.

La penúltima jornada de la fase regular continuará por la tarde con los partidos Necaxa vs. Mazatlán, Santos vs. Toluca y Ciudad Juárez vs. Querétaro.